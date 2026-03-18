El PP de Arnedo aplaude la inversión del Gobierno de La Rioja para mejorar la climatización de la residencia de mayores

El presidente y portavoz del Partido Popular en Arnedo, Jesús Rubio. - PP ARNEDO

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha puesto en valor "el firme compromiso del Gobierno de La Rioja", presidido por Gonzalo Capellán, con los vecinos de la ciudad, tras la inversión de 865.000 euros destinada a renovar la instalación de climatización y ventilación de la residencia de personas mayores 'Ciudad de Arnedo'.

Se trata de una intervención integral que permitirá mejorar de forma significativa la calidad de vida de los usuarios de este centro sociosanitario público, en funcionamiento desde 1994 y que hasta la fecha carecía de un sistema adecuado de aire acondicionado.

Esta actuación responde "a necesidades reales trasladadas durante años por los ciudadanos y a las que ahora el Ejecutivo regional del Partido Popular da respuesta".

El presidente y portavoz del Partido Popular en Arnedo, Jesús Rubio, ha destacado que "se va a mejorar el día a día de 119 personas, muchas de ellas especialmente vulnerables, por lo que garantizar unas condiciones dignas siempre ha sido nuestra prioridad absoluta".

En este sentido, ha subrayado que "esta inversión demuestra que cuando se gobierna escuchando a los ciudadanos, las soluciones llegan. Era una necesidad evidente y hoy es una realidad gracias al compromiso del Partido Popular con Arnedo".

Desde el Partido Popular recuerdan que esta carencia ha sido trasladada durante años al Gobierno de La Rioja "sin que se actuara hasta ahora, tal y como reconoció en agosto del pasado año la actual alcaldesa de Arnedo, anteriormente concejala de Servicios Sociales".

Se trata, por tanto, "de una necesidad urgente que la ciudad ha venido arrastrando incluso durante la pasada legislatura, sin que el anterior Ejecutivo regional socialista diera respuesta".

Asimismo, desde el Partido Popular de Arnedo critican "la actitud del PSOE, al que acusan de preocuparse públicamente por los problemas cuando no gobierna, pero de no actuar para solucionarlos cuando tiene la responsabilidad de hacerlo".

En este sentido subrayan que ha vuelto a ser un Gobierno del Partido Popular "el que, desde la responsabilidad institucional, da respuesta a los problemas reales de la ciudad, y recuerdan que el Ejecutivo regional también ha afrontado otras necesidades prioritarias, como la falta de plazas en la Escuela Infantil Nuestra Señora de Vico, la financiación del pabellón polideportivo, la sustitución de la malla del castillo o la futura ampliación de La Maja, entre otras actuaciones".

Por todo ello, desde el Partido Popular de Arnedo aseguran que "seguimos trabajando para mejorar de forma continua los servicios públicos de nuestra ciudad, con el foco puesto a corto plazo en la mejora de la climatización del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, así como en la planificación de un nuevo centro en los próximos años".