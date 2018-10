El PP asegura que el Gobierno local "retomará de inmediato el proyecto de la pasarela de Los Lirios"

Publicado 26/10/2018 14:18:51 CET

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño ha asegurado este viernes que "el equipo de Gobierno local mantiene su compromiso con los vecinos de Los Lirios para la construcción de una pasarela sobre la Circunvalación; lamentando que por incumplimiento de la empresa que estaba redactando el proyecto este contrato se haya tenido que rescindir".

"Un acuerdo a instancia de las unidades técnicas municipales que fue aprobado en la pasada Junta de Gobierno como así se informó, con total transparencia, tanto a los vecinos como al resto de la opinión pública", añaden los 'populares' en una nota de prensa.

No obstante, "y aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece la Ley de Contratos recientemente aprobada", recuerdan que "el proyecto se retomará de inmediato mediante la fórmula de Concurso de Ideas que nos permitirá primar la propuesta técnica frente a la económica".

La intención es "agilizar al máximo la resolución de este concurso y continuar con la tramitación que requiere una infraestructura que los vecinos llevan tiempo solicitando y que está incluida con carácter prioritario en el Plan de Infraestructuras redactado por el equipo de Gobierno".

"Que el Partido Socialista quiera ponerse ahora a la cabeza de la manifestación no nos extraña pero debería dar a explicaciones a los vecinos de porqué no la ejecutó en sus años de gobierno, en realidad no movió ni un papel para ello. Pero, sobre todo, considerando que aún está a tiempo de actuar, de porqué no reclama al Ministerio de Fomento, competente en todo lo relacionado con la Circunvalación, que la construya de inmediato", argumentan desde el PP.

Consideran que "sería mucho más rápido y beneficioso para nuestros ciudadanos porque en realidad el Ayuntamiento la va a acometer al ser consciente de la solicitud vecinal pero precisa del permiso y de los terrenos del Gobierno central, además de una partida económica que podría dedicar a otros proyectos si el Ministerio socialista asumiera éste".

Por otra parte, dicen que "no podemos pasar por alto la afirmación del concejal socialista de que en Logroño hay vecinos de primera y vecinos de segunda, tal vez sea una clasificación que el Psoe maneja pero evidentemente el PP, no".

"Al parecer los socialistas se dedican a mirar dónde viven sus votantes para orientar sus políticas pero este Equipo de Gobierno trabaja para el conjunto de los logroñeses, como ha demostrado en estos años en los que toda la ciudad ha crecido cohesionada y sin desigualdades", finalizan los 'populares' logroñeses.