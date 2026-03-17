El PP asegura que normativa del SERIS permite a directivos facultativos realizar actividad asistencial si es necesario

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha respondido al PSOE que la normativa del SERIS permite que los directivos que también son facultativos puedan realizar actividad asistencial "siempre que sea necesario cubrir algún servicio, puesto que, para el Servicio Riojano de Salud, la atención a los pacientes siempre prima por encima de cualquier otro condicionante".

Los 'populares' responden así sobre el resultado del Informe Definitivo de Auditoría y Supervisión continúa del ejercicio económico de 2023 del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que ha dado a conocer esta mañana el PSOE el cual manifiesta "con total claridad" que altos cargos del Gobierno, entre ellos, el exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, "percibieron altas cantidades de dinero" por actividad extraordinaria que eran "incompatibles" con sus cargos en el Ejecutivo, segun indicaba el PSOE.

Como indican desde el PP, "en el marco de la situación de emergencia nacional que está generando el déficit de profesionales en toda España", que también afecta a La Rioja como así lleva reclamando el Gobierno regional al ministerio durante toda la Legislatura, "ha habido momentos concretos en los que ha sido preciso que algún cargo directivo médico haya cubierto algún servicio".

En concreto, se ha tenido que recurrir a ellos "por ser especialistas en áreas tan sensibles y con tanta falta de efectivos como Anestesia, Atención Primaria u Oncología Radioterápica".

De hecho, es reseñable que en muchas ocasiones se ha requerido la presencia de estos directivos con carácter "extremadamente urgente, para cubrir situaciones sobrevenidas y servicios en los que no se había podido localizar a nadie para cubrir".

"Se trata de una práctica que también regía en la anterior legislatura, cuando María Somalo era consejera de Salud, como así quedó reflejado en la auditoría del interventor correspondiente al ejercicio de 2023".

Con todo ello recuerdan al PSOE riojano "que una de las primeras medidas que tuvo que adoptar el Gobierno regional liderado por Gonzalo Capellán fue la activación de un plan de choque para revertir las intolerables listas de espera heredadas del Ejecutivo socialista".

Medida implementada por un Gobierno del Partido Popular "para enderezar esos malos datos dejando atrás la ideología más sectaria para reposicionar a La Rioja entre los mejores sistemas sanitarios de toda España y, gracias a la cual, los riojanos son hoy los terceros que menos tienen que esperar de toda España para ser intervenidos quirúrgicamente".

Dicho plan -finalizan desde el PP- avala un modelo de Sanidad Pública "con una buena gestión centrada en la persona y emplea todos los recursos a su alcance para ofrecer un servicio equitativo, universal, accesible y de calidad".

"Un modelo que, además, fue presentado y propuesto a los riojanos dentro del programa electoral del PP y que fue refrendado por la gran mayoría de los ciudadanos, según quedó reflejado en las elecciones del 28 de mayo de 2023".