El PP critica que el Consejo de Política Fiscal "llega cinco meses tarde y no aporta novedad"

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes en Madrid llega cinco meses tarde y no aporta ninguna novedad".

En nota de prensa, ha señalado que no añade nada nuevo "ni sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria ni sobre los de déficit, que siguen establecidos", ha dicho, "en el 0,1 por ciento contemplado ya por el Gobierno de La Rioja en la elaboración de sus presupuestos generales para 2026".

Los 'populares' han valorado que el Gobierno de La Rioja "ha sido el primero de toda España en presentar al Parlamento regional para su tramitación reglamentaria su proyecto presupuestario para el próximo ejercicio, en una muestra de responsabilidad con sus servicios y cuentas públicas, además del cumplimiento de su Estatuto de Autonomía".

Frente a esto, han creído que "el PSOE riojano vuelve a mostrar su sonrojante seguidismo a Moncloa aun a sabiendas de que el paripé organizado ayer en Madrid por la ministra Montero a cuenta de su reunión con los consejeros de Hacienda de toda España no servirá de nada".

Así, han indicado, "la vicepresidenta ni dijo cuál va a ser la base del nuevo sistema de financiación autonómica, ni cuál va a ser la cantidad de fondos que se van a incorporar, ni cómo se va a articular con las comunidades autónomas".

Para el PP, "el hecho de que el diputado socialista Lacalzada se haya apresurado hoy a criticar gratuitamente al Gobierno regional del Partido Popular con su habitual cantinela sobre el incremento de las entregas a cuenta, que es un dinero que pertenece a los riojanos porque es resultado del buen comportamiento y desempeño de la economía, los empresarios, los trabajadores, autónomos y las familias de nuestra región, no hace sino tratar de maquillar la estrategia fallida del Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantenerse a toda costa en el poder a cambio de los votos del independentismo catalán".

Ha añadido que el nuevo modelo de financiación autonómica que Montero asegura estar en disposición de presentar en dos meses, tras más de siete años, ha dicho, "ignorando por completo los requerimientos de las comunidades autónomas, no aporta ninguna novedad ni tampoco varía la postura del Gobierno regional del PP al respecto".

Para el PP, "es imprescindible que se modifique el modelo actual, que haya una portación adicional de fondos del Estado y que se respete escrupulosamente la igualdad entre todos los españoles de manera que ningún territorio sea especialmente favorecido por el Gobierno central socialista como pago a su respaldo parlamentario".