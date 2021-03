El PP critica que "más de 600 autónomos" siguen pendientes de que el Gobierno local resuelva sus ayudas Covid de 2020

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes que "más de 600 autónomos" sigan aún pendientes de que el Gobierno del Consistorio resuelva sobre sus solicitudes de ayudas Covid-19 correspondientes al año pasado, algo que han solicitado que se haga "de inmediato".

Como han señalado en rueda de prensa los concejales del PP Patricia Lapeña y Pablo Santaolalla "la situación en Logroño es cada vez más crítica, con un 14 por ciento de paro, más de 10.000 personas desempleadas, sobre todo mujeres y jóvenes, que se sienten abandonados ante la nefasta gestión del Gobierno local".

En este sentido, han explicado que "las ayudas se convocaron tarde, la partida inicial fue insuficiente y la segunda partida también lo ha sido, se solicitó mucha documentación y todo el proceso de resolución ha sido muy lento".

Así, como ha espeficado Pablo Santaolalla, "casi un año después los datos son que sólo se han concedido de manera definitiva 1.252 ayudas de un total de más de 2.700 solicitudes, sólo se han pagado las ayudas de la primera convocatoria pero las de la segunda no se han pagado todavía".

"Actualmente -ha añadido el edil 'popular'- hay 600 autónomos pendientes de que se revise su solicitud tras pedirles subsanación de documentación y para las que ahora mismo no hay presupuesto para poder pagarlas".

Por eso, ha considerado que "la tramitación de todas ellas ha sido nefasta, ahora mismo 600 solicitantes no saben qué va a ocurrir con su solicitud, unos 300 de la primera convocatoria para los que se acabaron los fondos y otros 300 de la segunda a los que se les ha pedido subsanar documentación".

"Un año después de los 3 millones de euros que el Gobierno local anunció que se destinaría a estas ayudas sólo se ha destinado el 54%, 1.620.000 euros. Y de las más de 2.700 solicitudes presentadas sólo se han otorgado 1.252", ha insistido Pablo Santaolalla.

Los 'populares' han lamentado, ante esta situación, que "mientras autónomos y pequeños empresarios siguen teniendo importantes problemas económicos, el Ayuntamiento de Logroño no ha estado a la altura de las circunstancias y sigue centrado en asuntos que no son prioritarios, no están preocupados por lo que la ciudad realmente necesita".

Como ha dicho Patricia Lapeña, "lamentablemente la situación para este año parece que va a ser similar, porque el Gobierno de Hermoso de Mendoza no ha previsto ninguna ayuda directa a los sectores más castigados por la situación de pandemia sanitaria que estamos viviendo".

"Desde este Grupo -ha recordado- presentamos varias enmiendas al presupuesto de 2021 en este sentido para establecer ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia por un importe total de 1,5 millones de euros".

Desde el Grupo Popular reclaman, por ello, que "se preparen unas nuevas bases de convocatorias de ayudas a estos sectores simplificando los trámites y agilizando su tramitación y resolución, y garantizando que puedan acceder a las mismas todos los sectores económicos que se han visto afectados por las decisiones adoptadas derivadas de la pandemia sanitaria".