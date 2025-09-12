PP defiende "modelo más cercano para atender a los menores problemáticos, distinto al del PSOE y desinstitucionalizado"

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja defiende "un modelo terapéutico más cercano para prestar atención a los menores con problemas de conducta, muy diferente al que este viernes ha planteado el PSOE riojano", como han señalado desde la formación en un comunicado.

En virtud de ese modelo, "La Rioja busca la transformación de los sistemas de apoyo y cuidado hacia la vida en comunidad, promoviendo el desarrollo de centros de atención familiar y de proximidad en lugar de grandes instituciones, que es por lo que apuesta el Partido Socialista".

Precisamente por ello, "el Gobierno regional del PP defiende un modelo mucho más apropiado para tratar a los menores en un clima más cercano, en entornos más pequeños, y que es también referente en toda España".

Así, "se han creado nuevas plazas para menores con necesidades especiales, al tiempo que se recurre también a centros de fuera de nuestra región porque, según los expertos, en algunos casos es conveniente cambiar a estos menores del entorno en el que se encuentran".

En este sentido, "nuestra comunidad dispone de 22 plazas concertadas en recursos especializados de Madrid y Cataluña, se trata de casos muy específicos que requieren de una alta especialización, por lo que se garantiza su atención en centros de referencia con profesionales y programas adaptados".

De esta forma, "los menores riojanos siempre reciben la mejor respuesta posible a sus necesidades, aunque para ello sea necesario recurrir a la colaboración con otras comunidades".

Asimismo, recientemente, "y dentro del modelo de desinstitucionalización adoptado con éxito por el Gobierno regional del PP, se ha puesto en marcha un nuevo recurso de 6 plazas para menores con este tipo de necesidades".

Por eso, el PP afirma que "estaría bien que, en cuestiones tan sensibles como son la sanidad o las políticas sociales, los dirigentes socialistas riojanos aparcaran su habitual oportunismo político y ejercieran su labor de oposición con algo más de responsabilidad".

"Frente al alarmismo injustificado del que hoy ha hecho gala la diputada María Somalo, alejado de la realidad, lo cierto es que La Rioja es una referencia en el impulso y desarrollo de un modelo de atención a menores basado en la desinstitucionalización, en su atención en unos pisos-hogar que favorecen su atención e integración", concluyen.