PP dice que Consejo de Médicos reconoce el esfuerzo del SERIS por atraer talento ante falta de profesionales sanitarios

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de La Rioja ha afirmado este miércoles, frente a críticas socialistas al respecto, que "el Consejo de Médicos reconoce el esfuerzo del SERIS por captar y atraer talento ante la falta de profesionales sanitarios en España.

En una nota, los 'populares' señala que "según el Estudio de Demografía Médica 2025 elaborado por la Organización Médica Colegial de España y el Consejo General de Colegios de Médicos, publicado recientemente, La Rioja es "una de las principales regiones a las que se desplazan los médicos colegiados que cambian de comunidad autónoma".

Dicho reconocimiento "ratifica el esfuerzo del Servicio Riojano de Salud por captar y atraer profesionales sanitarios con programas como el de Fidelización de Residentes y Captación de Talento, impulsado por la consejería de Salud para favorecer la llegada de aquellos residentes que quieran incorporarse en su andadura profesional al SERIS para reforzar, desde el punto de vista de la calidad asistencial, al Sistema Sanitario de La Rioja".

Además, añaden que "el Servicio Riojano de Salud ha duplicado en 2025 la oferta de empleo público de plazas en Atención Primaria, cuenta con 9 médicos más que hace dos años y destinará 30 millones de euros más en el presupuesto de 2026 de Salud para mejorar la prestación sanitaria a los riojanos".

"A pesar de ello, el PSOE de La Rioja ha criticado este miércoles a la consejería de Salud para intentar descargar al Gobierno central de su más que evidente responsabilidad en la falta de profesionales sanitarios. Lo ha hecho obviando que, en base a los datos recogidos en las páginas del estudio, "Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor porcentaje de médicos que se marchan fuera para ejercer su profesión, mientras que La Rioja, Baleares, Ceuta y Melilla son, proporcionalmente, las mayores receptoras de facultativos de otras comunidades", apuntan.

Afirma también dicho estudio, dicen desde el PP, que "la existencia de flujos interterritoriales "demuestra que la planificación de plazas de formación no puede limitarse a un enfoque local, sino que es necesario adoptar una visión nacional y prospectiva, que contemple la movilidad y las dinámicas laborales para evitar desequilibrios".

Por tanto, "el diputado Legarra falta descaradamente a la verdad al tratar de exonerar al Gobierno central de sus responsabilidades en la crisis de sanitarios".

"Afortunadamente -recalcan-, los continuos intentos del PSOE por desviar la atención no logran distraer al Gobierno del Partido Popular de su verdadero objetivo de seguir mejorando la sanidad riojana para devolverla al lugar del que la sacó la pésima gestión del PSOE regional".

Un propósito, finalizan, "que queda perfectamente reflejado en ejemplos tan recientes como la partida de 2 millones de euros autorizada en el día de ayer por el Consejo de Gobierno para la construcción del nuevo edificio de Ciencias de La Salud de la UR, un paso más en la necesaria implantación de los estudios de Medicina en La Rioja".