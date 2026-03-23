PP lamenta "bulos" y "mentiras" de PSOE y PR+ sobre VPO en Logroño "criticando hoy lo que ellos mismos hicieron"

MIguel Sáinz e Íñigo López-Araquistáin, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este lunes los "bulos", "mentiras" y "medias verdades" de PSOE y Pr+Riojan@s sobre el proceso de adjudicación de VPO en la ciudad, "criticando hoy lo que ellos mismos hicieron", mientras que ha llamado a "la confianza y la calma" a los logroñeses.

Así lo ha dicho el portavoz 'popular' Miguel Sáinz, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin, y en la que ha puesto en valor que "lo cierto es que en Logroño hoy, por primera vez en mucho tiempo, se habla de VPO", citando "104 ahora mismo en marcha y más 900 en perspectiva".

Un marco frente al que ha contrapuesto "el oportunismo político y el más puro electoralismo que trata día tras día de minusvalorar el proceso y de sembrar dudas y bulos sobre su limpieza y objetividad". Algo que ha considerado "especialmente grave e irresponsable cuando tanto Partido Riojano como Partido Socialista no estuvieron precisamente a la altura de las circunstancias cuando gobernaban".

En este sentido, López-Araquistáin ha relatado que, "durante la pasada legislatura, el Partido Socialista y el Partido Riojano no impulsaron ni una sola política efectiva de vivienda en Logroño, no generaron suelo, no promovieron vivienda de manera decidida y no facilitaron el acceso a la vivienda".

Solo ha apuntado a una actuación que "no fue una iniciativa propia, sino una actuación heredada", en referencia a la Unidad de Ejecución Piqueras 2010, de la que ha realizado una cronología, partiendo de un proyecto, ha subrayado, iniciado por el PP y gestionado por el Gobierno tripartito posterior, de manera "cuestionable, a menos en lo que se refiere a la información pública.

Así, ha pasado por su aprobación en Junta de Gobierno local en junio de 2019 "por unanimidad", que incluía 24 viviendas protegidas, "y hasta aquí ningún reproche, salvo porque nunca se comunicó a la ciudadanía", lo que tampoco se hizo, en sus palabras, ni cuando se publicó en el BOR, ni cuando se presentó el proyecto, en febrero de 2020; ni en noviembre de ese año, "para anunciar la aprobación del proyecto de urbanización".

Ha extendido la situación a junio de 2021, cuando se conoció la financiación, con el Gobierno de La Rioja, "de una Dirección General de Vivienda que entonces ocupaba la actual delegada del Gobierno Beatriz Arráiz"; y el Ministerio "dirigido entonces por José Luis Ábalos". "Es decir, dinero público para financiar vivienda protegida de promoción privada", ha dicho.

Como ha apuntado el edil de Urbanismo, "el proceso continúa en silencio hasta marzo de 2023, cuando se concede la licencia de primera ocupación, y en todo ese recorrido, desde 2019 hasta 2023, no hay ni una sola comunicación clara a los ciudadanos de que esas viviendas eran protegidas ni de cómo se iba a acceder a ellas".

"Estamos hablando de que lo único que hicieron en materia de vivienda, una promoción de 24 VPO de alquiler, de promoción privada, construidas sobre suelo público, cedido por el Ayuntamiento, financiadas con fondos públicos en un 30% y gestionadas con absoluta falta de transparencia", ha resumido López-Araquistáin.

Y ha enfrentado esta gestión a la del Gobierno municipal actual, asegurando que "nosotros hemos comunicado, ellos no; ahora ha habido publicidad, entonces no; ahora ha habido un pliego público, entonces un convenio que no se comunicó; ahora, el Ayuntamiento ha recibido dinero por la compra de esos solares y los promotores asumen todo el riesgo, entonces estuvo financiado con fondos públicos".

Por eso, ha exigido "explicaciones a Rubén Antoñanzas, que aprobó con su voto a favor, y ahí están las actas de las Juntas de Gobierno, tanto el convenio como el proyecto de urbanización; a Iván Reinares, quien también formaba parte de esa Junta de Gobierno, y nos debe de aclarar qué controles se establecieron y cómo se permitió que en un proceso de estas características, financiado con fondos públicos, se desarrollara sin transparencia ni publicidad".

"Y exigimos explicaciones -ha añadido- a Beatriz Arráiz, hoy delegada del Gobierno y en aquel momento al frente de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja, porque su departamento no solo conocía esta promoción, sino que participaba en su financiación junto al ministro Ábalos y su calificación como vivienda protegida".

A su juicio, "aquí hay una cuestión de coherencia política: no se puede sembrar dudas e insinuaciones sobre algo que está bien hecho y guardar silencio cuando las dudas recaen sobre la propia gestión".

A todo ello, ha sumado también que "entre las muchas mentiras que se están vertiendo durante este proceso, también hay que aclarar que es rotundamente falso que las viviendas protegidas del año 2010 se adjudicaran mediante sorteos, porque no fue así".

Y si bien ha mostrado su "respeto más absoluto al alcalde -socialista- Tomás Santos, a quien hay que reconocerle una muy buena gestión en materia de vivienda", ha reclamado que "ya basta de mentiras y de desinformación, lo que estamos viendo estos días es sencillamente una oposición basada en la desinformación, en la mentira, en la tergiversación y en el intento de generar dudas donde no las hay".

Por contra, Miguel Sáinz ha rematado afirmando que "nosotros como equipo de Gobierno tenemos claro que tenemos que seguir trabajando para seguir ofreciendo vivienda en todas sus posibilidades, alquiler adquisición, protección oficial, alquiler social, alquiler asequible en todas sus posibilidades a todos los logroñeses y nos gustaría hacerlo de la mano de toda la Corporación y de todos los grupos políticos".

"Esperamos una actitud responsable, prudente y constructiva, que nada tiene que ver con lo que estamos oyendo estos días, absolutamente nada. No podemos tolerar que quienes hoy ejercen la oposición y que en su día gobernaron y dieron muestras de total opacidad, de ningún tipo de interés por hacer público que había VPO en marcha en Logroño, vengan a dar lecciones", ha añadido el portavoz del PP.

Por último, Sáinz ha valorado el proceso actual de VPO, con "un registro que está siendo misvalorado por la oposición, con un pliego público que no ha sido recurrido, con total transparencia por parte del actual equipo de Gobierno".

Y ha incidido en que "seguiremos trabajando en esta línea, en la de construir", pidiendo a todos "que obvien, que olviden estos bulos, estas medias verdades que son mentiras que están contándose día tras día para ensombrecer lo que es una realidad, que la VPO, la vivienda en Logroño, por fin tiene futuro y a muy corto plazo".