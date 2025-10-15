PP Logroño asegura que "ha bajado 2 puntos el IBI en 3 años, el PSOE lo subió 2 puntos en 4 años"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño ha asegurado este miércoles que "ha bajado 2 puntos el IBI en 3 años", mientras que "el PSOE lo subió 2 puntos en 4 años".

En un comunicado, respondiendo a las críticas vertidas esta mañana por los socialistas al respecto, los 'populares' recuerdan que "el PP llega al Gobierno con el IBI en 0,59 puntos".

"El primer año anuncia una bajada de un punto, hasta el 0,58. En 2024 se anuncia otra reducción, de medio punto más, alcanzando 0,575 puntos. Finalmente, este año hemos anunciado que en el año 2026 volverá a ser de 0,57 puntos. Es decir, hemos deshecho el desastre socialista recuperando el IBI del año 2019", afirman.

Por eso, consideran que "es tremendamente indignante que el portavoz del PSOE quiera confundir a la ciudadanía con mentiras que ni él mismo se cree; es tener un valor y una desvergüenza inconmensurable querer vender hoy a los logroñeses que el PSOE bajó el IBI más que el Partido Popular cuando los datos están a golpe de ratón".

Desde el Partido Popular de Logroño "exigimos una rectificación pública y una disculpa: esta no es forma de hacer política, la desinformación, los bulos y las mentiras son una amenaza para la sociedad y el Partido Socialista no puede hacer de ellas su estrategia electoral"