El PP de Logroño critica que "el PSOE propone intervenir el mercado de la vivienda después de 4 años sin hacer nada"

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este martes "las lecciones del PSOE en materia de vivienda", en respuesta al anuncio de los socialistas de presentar el próximo pleno ordinario de diciembre, que se celebrará este jueves, una moción para pedir la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda.

"Resulta sorprendente -dicen los 'populares'- que quienes no hicieron absolutamente nada durante años pretendan ahora dar recetas mágicas para solucionar un problema que, precisamente, ellos agravaron con cero viviendas protegidas, con el cierre de la Oficina de Vivienda y con una política basada exclusivamente en intervencionismo ideológico ineficaz".

Añaden que "mientras el PSOE solo hace anuncios vacíos, el Gobierno municipal de Conrado Escobar está ejecutando y poniendo en marcha la mayor política de vivienda en más de una década".

Así, explican que "en estos meses se han impulsado nuevas promociones, se está trabajando con el IRVI para ampliar la oferta en régimen de alquiler asequible y ya se están preparando proyectos en parcelas municipales para incrementar aún más el parque público, son hechos, no titulares".

Por eso, desde el Partido Popular "exigimos al PSOE que deje de buscar culpables fuera y empiece por asumir su responsabilidad: cuatro años perdidos, sin una sola vivienda protegida y cerrando servicios esenciales".

"El actual Gobierno municipal, en cambio, está trabajando y consiguiendo aumentar la oferta, impulsar vivienda asequible y ofrecer soluciones reales, no propaganda", finalizan.