El PP pide a la CE que inste a Francia y España a definir el trazado definitivo de la Travesía Central del Pirineo

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LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reclamado a la Comisión Europea que impulse de inmediato los estudios técnicos para definir el trazado definitivo de la Travesía Central del Pirineo (TCP), el proyecto ferroviario transfronterizo entre España y Francia que crearía un tercer eje de conexión a través de los Pirineos.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido hoy dos peticiones ciudadanas promovidas por la Alianza Europea CoREDores, que denuncian que esos estudios ni siquiera se han iniciado, pese a que la infraestructura forma parte de la red global TEN-T y debe completarse en 2050. Actualmente, la conexión ferroviaria entre la Península Ibérica y el resto de Europa depende de solo dos pasos de gran capacidad en los extremos de los Pirineos, Irún y Portbou, sin ninguna alternativa estructural.

El eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, miembro de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, ha promovido este debate junto con la eurodiputada del PP Esther Herranz, también miembro de la Comisión de Transportes. Ambos han exigido a la Comisión Europea que inste a Francia y España a definir el trazado definitivo cuanto antes para cumplir los plazos y avanzar conforme al calendario previsto.

"No estamos pidiendo construir la infraestructura mañana, estamos pidiendo algo tan básico como que se pongan en marcha los estudios técnicos para fijar un trazado definitivo. Si no se empieza ahora, no se llegará a 2050", ha subrayado Giménez Larraz.

El eurodiputado ha recordado que la situación actual supone una fragilidad inaceptable: "Cualquier interrupción en uno de esos dos puntos afecta al conjunto de la conexión con Europa. Es una vulnerabilidad real y documentada que afecta tanto al transporte de mercancías como a la movilidad de personas".

Herranz ha insistido en que las dos peticiones son complementarias y responden a una misma lógica: sin planificación ni reconocimiento político claro, el proyecto no avanzará. La petición es limitada, realista y plenamente coherente con los objetivos de la red TEN- T. Priorizar la red básica a 2030 no es incompatible con avanzar en proyectos de la red global a 2050: son objetivos complementarios, no excluyentes, ha señalado la eurodiputada.

En su intervención, Herranz ha reclamado también la inclusión expresa de la TCP en el anexo del futuro Reglamento CEF para dar visibilidad al proyecto, facilitar su financiación futura y garantizar que se tenga en cuenta en la planificación europea.

UNA INFRAESTRUCTURA CLAVE PARA EUROPA

Giménez Larraz ha puesto el foco en la dimensión estratégica y de seguridad del proyecto. "La movilidad militar en el sudoeste de Europa depende de esos mismos dos pasos ferroviarios. Es una vulnerabilidad evidente que refuerza la necesidad de un tercer eje central. La TCP no es un capricho regional, es una necesidad europea", ha advertido.

El eurodiputado ha recordado que la infraestructura está plenamente alineada con las prioridades actuales de la Unión Europea, como la resiliencia de redes críticas, la movilidad militar y el desarrollo de infraestructuras de doble uso.

Su inclusión dentro del corredor militar prioritario del sudoeste de Europa sería coherente con el actual contexto geopolítico. Herranz ha criticado que, hasta el momento, "la respuesta de la Comisión Europea a las demandas de ambas peticiones es insuficiente y ha exigido que la reconsidere a la luz de los argumentos presentados". La eurodiputada ha pedido además a los Estados miembros, en particular a Francia, una mayor implicación y transparencia sobre el estado del proyecto.

"La Comisión no puede escudarse en la prioridad de la red básica para justificar la parálisis total de un proyecto de la red global. Si no se actúa ya, Europa llegará tarde a sus propios objetivos", ha remachado Herranz.

Giménez Larraz, por su parte, ha elevado una exigencia clara: "Queremos que la Comisión inste a Francia y España a definir el trazado definitivo cuanto antes. Es lo mínimo que se puede pedir para un proyecto que lleva décadas esperando y que Europa necesita".