PP pide la dimisión de edil Eva Tobías como responsable de la Policía Local tras la desatención al 092 el fin de semana

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este lunes la dimisión "o el cese" de la concejala Eva Tobías como responsable de la Policía Local, tras la desatención del servicio de llamadas de emergencias 092 en las mañanas del pasado sábado y domingo, como adviertieron los propios 'populares'.

En rueda de prensa esta mañana, el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar ha calificado como "desafortunadísima" la gestión "que ha hecho que se resienta un servicio esencial, como es el Centro de Coordinación de la Policía Local de Logroño, las llamadas al 092, que, en las mañanas del sábado y domingo pasado, no estuvieron disponibles".

Una situación "que no tiene precedentes, es un asunto de una gravedad extraordinaria, porque en este centro, y más en un fin de semana, se reciben las llamadas de emergencia de los ciudadanos, por lo que es un teléfono que debería estar atendido siempre".

A ello, ha sumado su coordinación con SOS Rioja y con otros centros de emergencias y seguridad, "además de que es un sistema de información para la propia Policía Local, y supone un plus de seguridad para los agentes", por lo que ha afirmado que se trata de "un servicio público y operativo de primer nivel".

"El que no se haya atendido en esas dos mañana ya es algo grave de por sí, pero es que, además, era una situación que había sido advertida por los sindicatos", ha añadido Escobar, que se ha referido, en concreto, a la última Mesa de Negociación del pasado día 15 de marzo. "Pero ni el alcalde ni la concejala han sido capaces de plantear una alternativa, es absolutamente lamentable, no tiene parangón", ha dicho.

Como ejemplo, ha apuntado que "cualquier ciudadano que llamara al 092 este fin de semana para reportar cualquier emergencia, habrá tenido que hacer hasta tres llamadas". Una situación "por lo que no podemos hacer otra cosas que pedir explicaciones ante la dejadez y la irresponsabilidad, que afecta directamente a la concejala del área, pero tambien indirectamente a la de Personal y al propio alcalde".

Como consecuencia, ha exigido "la dimisión o el cese de Eva Tobías en sus responsabilidades al frente de la Policía Loca, porque no ha estado a la altura, no se le ha prestado la necesaria atención a un tema que se podía haber evitado, porque estaba avisado, no ha sido una circunstancia sobrevenida o un infortunio, se podían haber puesto medidas y no se ha hecho".

En este sentido, como ha incidido el concejal del PP Ángel Sáinz, "es un hecho gravísimo, porque el CECOP es el centro nuclear de la Policía Local, el centro de mando operativo y de relación con los ciudadanos, ha sido una situación inédita, que no se había dado nunca", porque ha recordado otras ocasiones, con motivo de la pandemia, en las que el centro ha estado vacío "pero las llamadas se han desviado".

Así, ha considerado que "se podían haber hecho comisiones de servicio o firmado resoluciones de Alcaldía para obligar a trabajar en un horario que, en principio no es el que corresponde, que es algo que se hace con cierta frecuencia". "Había soluciones -ha insistido- pero no se ha aplicado ninguna, lo que es una irresponsabilidad, que, además se va a volver a repetir".

Sáinz ha alertado, en esta línea, que esta situación "se va a volver a dar no solamente en el CECOP", que, como ha dicho, no tiene cubiertas sus 16 plazas previstas por RPT "y que además tiene a tres personas con bajas de larga duración", sino que se va a producir igualmente en otros dos servicios: el nocturno y atestados", de lo que también los representantes sindicale "vienen ya advirtiendo".

"Eva Tobías no puede seguir un día más al frente de la Policía Local, porque ha demostrado ya su absoluta incapacidad para gestionar lo público, y, especialmente, a este cuerpo", ha señalado el concejal del PP, quien ha puesto ejemplos como la compra tardía de vehículos, o algunos que no han llegado correctamente rotulados, "o cuando se han estado utilizando test antidrogas caducados".

Por eso, ha finalizado considerando que "es un despropósito cómo está gestionando esta concejala nuestra seguridad, la de todos los logroñeses, y, por ello, exigimos la asunción de responsabilidades políticas, que deje el puesto al frente de la Policía Local de inmediato".