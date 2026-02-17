El PP plantea al Gobierno de La Rioja impartir en Arnedo una titulación formativa especializada en fabricación de mueble - PP ARNEDO

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha planteado a la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja la implantación en Arnedo de una titulación profesional especializada en la fabricación y montaje de muebles, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales del sector.

Esta iniciativa surge tras las reuniones que han mantenido estas últimas semanas el presidente del Partido Popular de Arnedo y portavoz del Grupo Municipal, Jesús Rubio, y el diputado regional en el Parlamento de La Rioja Toño Eguizábal, con distintas empresas del sector del mueble en Arnedo.

En estos encuentros, tanto Rubio como Eguizábal han conocido de primera mano la actividad del sector, su evolución y sus principales necesidades, entre las que destaca la falta de profesionales cualificados.

Los empresarios coinciden en la necesidad de formar a jóvenes en esta especialidad para facilitar su incorporación al mercado laboral con una base técnica sólida que les permita desarrollarse profesionalmente en el ámbito del mueble, tanto desde la perspectiva técnica como en el plano digital.

En este sentido, Jesús Rubio ha subrayado que "actualmente el sector ha experimentado una importante evolución con la implantación de nuevas tecnologías que han transformado por completo los procesos productivos.

Las empresas han incorporado sistemas informatizados, maquinaria de última generación y procesos automatizados que exigen perfiles cada vez más cualificados, por lo que resulta imprescindible impulsar una formación más especializada y adaptada a esta nueva realidad industrial".

Actualmente, la única formación específica para este sector es el Grado Medio de Carpintería y Mueble, que se imparte en el IES Rey Don García, en Nájera.

Un ciclo formativo de 2.000 horas (1.600 horas en el centro educativo y 400 en centros de trabajo), que tiene como objetivo que su alumnado adquiera conocimientos en la fabricación de elementos de carpintería y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, acabado, almacenamiento y expedición de productos, cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Además de la necesidad formativa, algunos de los empresarios plantean la necesidad de reforzar la competitividad del sector mediante iniciativas como la creación de una identidad global del mueble de Arnedo, que permita poner en valor su trayectoria, calidad y presencia en mercados nacionales e internacionales.

En este sentido, el diputado regional Toño Eguizábal ha destacado que "el mueble de Arnedo es sinónimo de calidad, diseño y personalización. Se trata de un producto muy valorado fuera de nuestra ciudad, precisamente por ese carácter diferenciador y por la profesionalidad de nuestras empresas. Por eso debemos seguir impulsando este sector estratégico, reforzando su formación y proyectando su importancia como uno de los motores económicos fundamentales de Arnedo".

En la actualidad, en torno a 200 familias viven directamente del sector del mueble en Arnedo, lo que supone una parte muy significativa de la economía local y pone de manifiesto la necesidad de seguir apoyando su desarrollo y modernización.