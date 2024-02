El PP se queda solo en su rechazo a revertir la 'amnistía' a las residencias de mayores

El Parlamento debate dos mociones, consecuencia de interpelación, de Podemos-IU y PSOE para pedir en ambas revocar la resolución

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, con su mayoría absoluta, se ha quedado hoy solo, en el Parlamento de La Rioja, al rechazar dos iniciativas de los grupos parlamentarios Podemos-IU y PSOE que pedían revocar la resolución que supone el fin de las penalizaciones a las residencias y centros de día de personas mayores que no cumplan las ratios de personal.

En primer lugar, se ha debatido una moción, consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Podemos-IU, que ha defendido su portavoz, Henar Moreno, destacando cómo cuando no se cumplen las ratios lo sufren "las espaldas de los trabajadores del sector y la condiciones en que están las personas mayores".

Ha visto cómo la "desvergüenza" de consentir esto hace que las empresas se puedan "permitir el lujo de hacer ofertas temerarias".Para Moreno, si no les resulta "rentable" deberían no haber "concursado"; pero "si firman un contrato", ha visto, "se obligan a garantizar una serie de ratios".

"Les preocupan muy poco los problemas reales de los riojanos", ha visto Moreno indicando que revocar esta resolución más allá de los grupos políticos "se lo piden los trabajadores y las familias".

"Sabemos que vamos a morir, pero no quiero hacerlo sin que me hayan cambiado el pañal a tiempo", ha dicho pidiendo a la 'popular' Catalina Bastida que no le señale con el dedo.

"Señale a la presidenta de Madrid", le ha dicho en referencia a las palabras de Ayuso sobre que no se trasladó a las personas de las residencias en pandemia porque no habían sobrevivido.

El socialista Miguel González de Legarra ha relatado cómo las empresas que gestionan las residencias de personas mayores, en vez de mejorar las condiciones laborales para retener a los trabajadores, se quejan al Gobierno de La Rioja.

Entonces, ha seguido, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán aprueba una resolución en la que dice: "No pasa nada, aunque no cumplan el personal requerido por la ley no se les va sancionar".

Ha añadido la "desvergüenza" de decir que ya lo hizo el Gobierno anterior, cuando fue "temporalmente y en lo más crudo de la pandemia".

"El problema es que se sabe cómo se empieza pero no cómo se acaba", ha dicho acusando al Gobierno de Madrid de dejar morir "ahogados y solos" en la pandemia a ancianos "porque atenderlos con dignidad mengua los beneficios". "Ustedes no tienen corazón ni dignidad", ha finalizado.

FALTA DE PERSONAL

La 'popular' Cristina Maiso le ha contestado negando "entrar en sus descalificaciones y falsedades", porque, ha dicho: "Está descalificando a los que nos votaron, que les dejaron a ustedes donde están" (una afirmación que ha recibido fuertes aplausos y un silbido de la bancada 'popular').

Ha explicado que se siguen "respetando las garantías" dado que sí se penalizarán faltas de limpieza o cuidados. Ha añadido que es una medida "temporal, transitoria y controlada" porque, a medida que se vayan cambiando los contratos, "la resolución recae".

"Es demostrable la falta de personal", ha aseverado añadiendo que "afecta a toda España" y el Gobierno central "no ha hecho nada" y pidiendo que reclamen a la ministra de Sanidad más plazas MIR.

"A ustedes lo único que les importa es garantizar los beneficios empresariales", le ha contestado Moreno preguntando a Maiso si, cuando caduquen los actuales contratos, lo que van a hacer es bajar las ratios.

La consejera de Servicios Sociales, María Martín, ha querido aclarar que "jamás esa resolución dice que se puede incumplir una ley: si alguien incumple la ley será sancionado".

"Es una resolución que dice que, cuando hay un contrato entre dos partes, si una no puede cumplir, se exime de forma temporal", algo ante lo que ha señalado que los contratos se hicieron con "condiciones que no se podían cumplir", firmando el Gobierno de la socialista Concha Andreu.

Tras el debate, en el que Vox no ha intervenido, la moción, consecuencia de interpelación, de este grupo ha recibido dieciséis votos a favor (de PSOE, Podemos-IU y VOX) y diecisiete votos en contra, que se han impuesto, del Partido Popular.

El texto concreto pedía instar al Gobierno riojano a revocar la Resolución 1/2024, de 24 de enero, sobre la imposición de penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centro de día para personas mayores en La Rioja.

A continuación, se ha debatido la moción socialista, defendida por Ana Victoria del Vigo, que ha visto "claramente demostrado que la calidad del servicio" depende del personal, por lo que esta resolución tendrá una influencia en la "calidad".

"Un gobierno responsable y ambicioso debería preocuparse por que se dote a estos centros de los medios necesarios, y no por todo lo contrario", ha alegado señalando que "sólo se beneficia a las empresas que incumplen las ratios". A su juicio, "no se han medido las consecuencias" de esta resolución.

INDULTO O AMNISTÍA

Moreno ha señalado que se trata de un "indulto o amnistía" a estas empresas "para regalar recursos a empresas privadas". "Ustedes dicen que no les gustan las amnistías, pero han hecho varias, fiscal" y ahora ésta, ha indicado. Ha pedido a los 'populares' que "se preocupen lo mismo de la situación de los trabajadores".

En este segundo debate sí ha intervenido Vox, en boca del diputado Héctor Alacid, quien ha entendido que no se dan las condiciones para que el Gobierno pueda exonerar a las empresas de cumplir las ratios, apoyándose en sentencias que no ven un supuesto de fuerza mayor.

"Los contratos están para cumplirse", ha dicho considerando "acertada" la iniciativa socialista, que pide "anular y dejar sin efecto la resolución 1/2024, de 24 de enero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, sobre la imposición de penallidades en los contratos de servicios de atención residencial y centro de día para personas mayores en La Rioja".

Maiso se ha preguntado por qué se firmaron acuerdos en el años 2022 que se sabía que no se podrían cumplir, añadiendo que se está trabajando en un nuevo acuerdo marco que mejorará la situación de las trabajadoras.

Ha recordado que se suprimió la hospitalización a domicilio para las personas que están en una residencia (y para las que ésta es su domicilio) pero ha vuelto a anunciar que este "derecho" se va a recuperar. Ha sumado la futura construcción de residencias y el aumento de las horas a domicilio, "flexibilizando y mejorando" el acceso a ayudas.