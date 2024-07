El PP rechaza una moción de Vox para mejorar el mantenimiento de la zona centro porque "todos los barrios son iguales"

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha votado en contra de una moción de Vox que pretendía "la mejora del mantenimiento de la zona centro de Logroño", en concreto a la comprendida entre Gran Vía, Vara de Rey, Calle Huesca y María Teresa Gil de Gárate. La moción ha decaído con los votos en contra del PSOE y PP. Por su parte, Vox y PR+ han votado a favor.

Entre otros aspectos solicitaban "un plan de limpieza intensiva y mantenimiento, reparar adoquines, la colocación de más papeleras y contenedores para descongestionar otras calles, más luz y ampliación de aceras".

Para el PP esta moción "presenta una idea alejada de la realidad, no abandonamos la labor de la limpieza en favor de otros barrios, todo lo contrario, es más, el PP hace todo lo que está en su mano para mantener la ciudad limpia", ha defendido el concejal, Jesús López Alonso.

Por parte de Vox, María Jiménez, justificaba esta decisión porque "queremos que se preste especial atención a este entorno porque muchos logroñeses quieren disfrutar de una zona más habitable, más segura para todos y si ello lo conseguimos mejorando la ciudad con sentido común para que los ciudadanos vivan como se merecen, es lo mejor que podemos hacer".

Como ha explicado María Jiménez "se concreta en esta zona de Logroño porque a día de hoy queda fuera de este plan de limpieza".

Jiménez ha explicado también que "es hora de que se tomen cartas en el asunto y que se responda a las medidas que reclaman los vecinos. Es una zona llena de vida que no debe convertirse en una zona abandonada y queremos que haya labores de limpieza que sean suficientes".

En el turno en contra, la concejal del PSOE, Beatriz Nalda, ha criticado esta moción que habla de "un revoltijo de temas. Con este documento no se puede votar a favor. Se mezclan muchas cuestiones que afectan no solo a la zona centro si no a todos los barrios de Logroño". "Lo que buscamos es que no haya ciudadanos de primera o de segunda".

Por su parte el PR+ ha apoyado esta moción "porque supone tener una ciudad mejor pero sí que soy consciente de que apoyando esta cuestión caemos en el engaño del PP porque se quiere mejorar la limpieza pero sin contratar más personal ni máquinas".

Finalmente, el concejal del PP, Jesús López Alonso, ha anunciado su voto en contra porque esta moción "presenta una idea alejada de la realidad. Todos los barrios son iguales y precisamente estas campañas de limpieza específicas han tratado de paliar la situación de estos barrios .