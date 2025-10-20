El PP responde al PSOE que "el propio Ministerio de Sanidad" también ofrece los datos 31 de diciembre

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha abanderado hoy la "total transparencia" de la Consejería de Salud del Gobierno riojano y le ha recordado al PSOE que "el propio Ministerio de Sanidad" ofrece datos a 31 de diciembre.

Los 'populares' han respondido, en nota de prensa, al socialista Miguel González de Legarra que, en rueda de prensa, ha exigido una auditoría externa para conocer las listas de espera en La Rioja así como la publicación de los datos del primer semestre del 2025.

"Una afirmación que deja en evidencia al diputado Legarra, puesto que el propio Ministerio de Sanidad también tiene fechados sus datos a 31 de diciembre del pasado ejercicio, que es la última fecha con cifras oficiales disponibles".

Para los 'populares' "el PSOE riojano ya no sabe a qué argumentos recurrir para tratar de cuestionar la acertada gestión de la política sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular".

Así, ha dicho, la Consejería de Salud "informa con absoluta transparencia de la reducción de listas de espera en La Rioja, como así ratifican también los propios datos del Ministerio".

Ha acusado al PSOE de "un nuevo intento por empañar el trabajo de un departamento que", ha dicho, "en poco más de dos años no sólo ha incorporado casi un millar de nuevos profesionales, sino que también ha elevado notablemente su presupuesto".

De este modo, ha sumado, "ha reducido a la mitad las intolerables listas de espera que se encontró al final de la pasada legislatura".

Ahora, ha dicho, "el PSOE riojano pide ahora más transparencia cuando sustentó el Gobierno regional más opaco de la historia de La Rioja".

"Prueba de ello fueron el bajísimo nivel de transparencia, tanto en la web del Ejecutivo regional como en sus escasas respuestas a los diputados autonómicos, y sus reiterados incumplimientos en materia de buen gobierno", ha afirmado.

Ha recordado que, en febrero de 2021, el Grupo Parlamentario Popular "llegó a solicitar la intermediación del Consejo Nacional de Transparencia para que hiciera un seguimiento específico y exhaustivo del portal de transparencia del Ejecutivo de Andreu, y del cumplimiento del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, incluidos los diputados, ante su absoluta dejadez en la materia".

El PSOE de La Rioja, ha señalado, "afirma desconocer la realidad de los días de espera de la sanidad pública riojana, pero ignora deliberadamente que es la Consejería la que remite puntualmente la información que se le reclama desde el Ministerio, con total transparencia y en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, como ha hecho siempre, excepto en 2022, cuando el Gobierno regional del PSOE no remitió dato alguno al respecto".