El PR+ afirma que los presupuestos "traicionan" a La Rioja al "no luchar por el efecto frontera"

Publicado 02/12/2019 13:36:31 CET

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano (PR+) y su portavoz, Rubén Antoñanzas y Raquel Cabrera, respectivamente, han afirmado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la región para 2020 "traicionan" a La Rioja "al no luchar por la compensación del efecto frontera". Además, los han calificado, en su conjunto, de "decepcionantes, preocupantes y faltos de ambición".

En comparecencia de prensa, los líderes de la formación regionalista han puesto el acento, sobre todo, en la desaparición en el capítulo de Ingresos de la partida destinada a compensar el "efecto frontera" ha provocado una gran preocupación y malestar entre los regionalistas.

"Es decepcionante y muy preocupante ver que la primera decisión que toma Andreu es renunciar a reivindicar lo que nos corresponde a los riojanos. Eliminar directamente esta partida, de 18 millones de euros, es una traición a los derechos de los riojanos que se recogen en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía".

"Una cosa es querer hacer unos Presupuestos realistas -ha continuado Antoñanzas-, enmendando el engaño al que año tras año nos sometía el PP que ponía los 18 millones pero no los reclamaba, y otra cosa es que el realismo les lleve a decirnos sin el menor rubor que no piensan hacer nada para luchar por los derechos de los riojanos. Para un vasco sería inconcebible que en los Presupuestos no apareciera consignado el Cupo y aquí el Gobierno de La Rioja lo quita directamente y no pasa nada".

Para la portavoz del Partido Riojano, esta decisión plantea un escenario difícil para toda la Legislatura. "Mal empieza el gobierno del PSOE plegándose desde el primer día a los intereses de Madrid y a los de los nacionalistas; renunciando a luchar por nuestros derechos, para que La Rioja no se quede atrás. Es un dinero que nos corresponde, que es de justicia recibirlo y que, además, se debería emplear en lo que fundamenta su concesión: compensar los problemas y desigualdades que el efecto frontera genera en nuestras empresas, en nuestra economía".

EXIGENCIA DEL PR+

Además, la eliminación de la partida tiene aún más trascendencia porque -como ha señalado Raquel Cabrera- "quiere decir que nos olvidamos también de reclamar los más de 300 millones que se nos adeuda de ejercicios anteriores. Desde el Partido Riojano llevamos años exigiendo el cumplimiento de esta deuda y vemos que, una vez más, nos vamos a quedar solos en esta reivindicación". En este sentido, el presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha planteado al Ejecutivo riojano "la realización de un estudio económico serio de cuánto nos cuesta a los riojanos el efecto frontera".

Siendo sin duda este asunto el más problemático del proyecto de Presupuestos a juicio del PR+, su presidente y su portavoz han comentado también otros aspectos en los que no están de acuerdo, sobre todo, porque "lastran a los municipios más pequeños e inciden en el riesgo de la despoblación".

En concreto, se han referido a la decisión para este año de construir solo dos colegios y al cambio de modelo de financiación que a partir de ahora quieren implantar, pretendiendo que sea compartido con los ayuntamientos. Una fórmula que también el PP utilizó en algún momento pero con la que el Partido Riojano no está de acuerdo porque "tener una escuela es fundamental para la supervivencia de muchos municipios y no se puede condicionar su ejecución en función de las economías de estos ayuntamientos, muchas veces muy precarias".

En general, para los regionalistas, las cuentas presentadas por Concha Andreu no aportan medidas eficaces para garantizar el futuro de muchas localidades riojanas con graves carencias en servicios básicos. "No observamos en este proyecto una acción real contra la despoblación, que revitalice el mundo rural del que La Rioja es tan dependiente. Faltan servicios y también inversiones que sirvan de revulsivo para una economía en recesión".

Tal como ha concluido Raquel Cabrera, "la herencia recibida y la apuesta por el realismo no pueden ser excusa para unos Presupuestos faltos de ambición y de estrategias para asegurar la competitividad de nuestra región".