El PR+ alerta del desmantelamiento de la sala e-sport de Logroño Deporte y de la desaparición de material por 700 euros

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha alertado este jueves sobre el desmantelamiento de la sala e-sport por parte de Logroño Deporte y la desaparición de parte del material valorado en 700,85 euros.

En rueda de prensa, Antoñanzas ha recordado que estas instalaciones se habilitaron en el Centro Deportivo Municipal de Lobete al final del mandato y ha detallado que se destinaron 22.000 euros para adquirir mobiliario y equipamiento informático, dotado con ordenadores gaming, videoconsolas y diverso material ofimático.

Como ha dicho el riojanista, "en verano deciden cerrar la sala y, según aparece en los presupuestos de 2024, ese espacio se va a transformar en una sala de prensa con un coste para los logroñeses de 25.000 euros".

"Desde entonces, todo el equipamiento y mobiliario que se adquirió desapareció de las instalaciones de Logroño Deporte y no fue hasta el mes de enero cuando comprobé que estaba en manos de los asesores del Gobierno", ha afirmado.

Ha proseguido relatando que, "tras haber consultado verbalmente y no recibir respuesta, con fecha 12 de enero remito escrito al gerente de Logroño Deporte manifestándole mi preocupación porque no existe un expediente administrativo sobre el destino del material; me comenta en ese momento que se encuentra en el Consistorio y le solicito copia del acta de cesión y del documento de petición del Ayuntamiento de Logroño".

"El pasado 24 de enero me entregan el contrato donde aparece la firma del gerente pero no del jefe de gabinete del alcalde", ha asegurado el portavoz regionalista, quien ha detallado que, ante esta situación, "el Partido Riojano informa al Gobierno en comisión informativa de que el procedimiento de cesión no ha sido el correcto y que corresponde a la Junta de Gobierno haber aceptado el material, y no al personal eventual".

El portavoz regionalista ha indicado que los concejales del equipo de Gobierno "reconocieron públicamente en la comisión informativa que el procedimiento seguido había sido incorrecto y que se subsanaría de forma inminente". "Desde el Partido Riojano entendemos que una vez reconocido el error y la voluntad de subsanarlo esa parte se podría dar por cerrada", ha reconocido Antoñanzas.

"Lo que nos parece más grave de este asunto, ya que lo anterior es una cuestión administrativa que puede subsanarse, es que seis semanas después de que preguntara el Partido Riojano por el paradero del equipamiento, haya ido apareciendo con cuentagotas y, a fecha de hoy, todavía falte material por valor de 700,85 euros", ha denunciado.

El portavoz riojanista ha criticado también que "parte del material que estaba guardado en Alcaldía ha sido trasladado a los almacenes municipales, otra parte ha desaparecido y nadie sabe dar razón de dónde se encuentra, y que el único ordenador que está en uso esté siendo utilizado por un asesor del alcalde".

Por ello, Antoñanzas ha lamentado la gestión que el equipo de Gobierno ha hecho de todo este expediente y ha exigido que dé una "respuesta clara a la ciudadanía".

"No podemos olvidar que se ha desmantelado un servicio público con el objetivo de que el señor Sainz tenga una sala de prensa, un servicio que ha sido pagado por abonados de Logroño Deporte y que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Logroño, pero que no aparece y que nadie sabe dónde está", ha reiterado para finalizar.