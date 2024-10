El PR+ califica de "plano" el discurso de Escobar de alguien que "vive en una realidad paralela"

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PR+-España Vaciada, Rubén Antoñanzas, ha calificado de "plano" el discurso del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, para señalar que ha sido la intervención de alguien que "vive en una realidad paralela"

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones, a los medios de comunicación, al concluir la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que ha intervenido, únicamente, Escobar. "Coincido plenamente con el alcalde en una de sus frases, que Logroño es la mejor ciudad para vivir, pero sí que es cierto que el resto del discurso ha sido un discurso muy plano, nada ilusionante, no ha habido ningún gran proyecto que quiera destacar, no ha podido presumir de casi nada de su gestión".

Para el líder regionalista "denota lo que muchas veces venimos denunciando, que es un gobierno que está agotado, que no tiene esa pasión por Logroño para que esta ciudad crezca, y eso lo hemos visto dentro de ese discurso".

El portavoz del PR+-EV, Escobar "se ha dedicado a reciclar y reutilizar diferentes proyectos que ha ido encontrando por ahí, pero, como digo, ningún anuncio relevante". Todo ello, porque "vive en una realidad paralela en cuestiones como cuando habla de consenso".

"Llevamos un año con el plan general, haciendo preguntas sobre cómo ha sido ese proceso, sobre sus negociaciones con los constructores, con esas reconversiones que había planteado, y es ahora cuando va a abrir un debate del plan general, cuando los ha traído y los ha aprobado y se ha quedado solo con la unanimidad del Partido Popular", ha añadido.

Antoñanzas ha apuntado que "es muy decepcionante, y como digo, sobre todo ese tono cansino, agotado, que ha empleado el alcalde". "Yo me imagino que ahora miles de votantes del Partido Popular están viendo que no hay tirón en esta ciudad y que no hay realmente esa pasión por Logroño que tanto decía que tenía", ha apostillado.

Sobre los anuncios del alcalde, ha insistido en que "todo lo que ha dicho era absolutamente reciclado de otros gobiernos o de otras cuestiones". "Yo imagino que aprovechará mañana para decirlo, o esta noche hará algo que no ha hecho en los últimos tiempos, que es poner a su gobierno a trabajar y a ver si es capaz de sacar alguna idea", ha concluido Antoñanzas.