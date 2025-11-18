PR+ critica "falta de transparencia" del Gobierno de Logroño que "lleva dos años sin publicar" gastos de representación

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes que el equipo de Gobierno municipal lleva "más de dos años sin actualizar la relación de gastos de Alcaldía de protocolo, comunicación y viajes y dietas en la web municipal" y ha exigido la ""publicación inmediata de todos los datos correspondientes al presente mandato".

"Hoy por hoy no sabemos ni dónde viaja el alcalde, ni cuánto nos cuesta a los logroñeses, ni tampoco para qué realiza esos viajes", ha apostillado el edil riojanista, quien ha afeado a Conrado Escobar "una falta total de transparencia".

Antoñanzas ha reclamado al equipo de Gobierno "que cumpla la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización de Datos y Buen Gobierno", al tiempo que le ha urgido a que "explique a la ciudadanía por qué no ha actualizado de manera periódica estos datos, tal y como exige la normativa".

"La única información que está disponible en la web municipal es la relativa a la anterior Legislatura. La última actualización corresponde al último trimestre de 2022 o al primero de 2023, según el tipo de gasto. Tenemos que recordar que es al actual Ejecutivo a quien le corresponde ordenar la publicación de todos los datos que faltan", ha afirmado Antoñanzas.

El portavoz regionalista ha incidido en que esta situación se produce en un contexto en el que "si hubiera un gasto normalizado, quizá no soprendería tanto, pero es que el alcalde, año tras año, ha ido incrementando los gastos sin ningún tipo de justificación".

Como ejemplo, ha puesto el gasto en protocolo, que ha pasado de 61.790 euros en 2023 a 103.330 en el anteproyecto del presupuesto de 2026, "un 67 por ciento más que lo que se contaba por parte del anterior Gobierno local".

"Desde el Partido Riojano llevamos mucho tiempo denunciando que hay dinero para el alcalde pero no para otras necesidades de la ciudad y entendemos que estos gastos deben ser absolutamente claros y transparentes por parte del señor Escobar", ha subrayado Rubén Antoñanzas.

Al respecto, el concejal de Partido Riojano ha explicado que "durante toda la presente Legislatura ni se ha presentado ni se ha publicado ninguna relación de gastos".

"Hasta ahora -ha añadido- solo hemos tenido acceso a las facturas cuando han llegado a Intervención sin seguir el procedimiento y se ha negado a pagarlas, siendo necesaria su regularización internamente o a través del Consejo Consultivo". Como ejemplo ha citado un desayuno de una Junta de Gobierno en Varea, cuyo importe ascendió a 180 euros.

Antoñanzas ha exigido al equipo de Gobierno que cumpla "de inmediato" con la ordenanza de transparencia aprobada en 2015. "Lo único que estamos reclamando es el cumplimiento de la propia normativa municipal y que se favorezca una verdadera rendición de cuentas", ha aseverado.

Como ha recordado, esta ordenanza exige elaborar, difundir y mantener actualizada la información municipal de relevancia para garantizar la transparencia.

"Desde el Partido Riojano entendemos que no publicar los gastos de representación de Alcaldía va en contra de estos principios", ha concluido el edil quien ha señalado que se va a realizar al respecto una petición formal a Alcaldía, confiando en que "en pocas semanas, podamos contar con esta información" y avanzando que, si no es así, se recurrirá a reclamarala en Comisión o incluso mediante un ruego en el pleno.