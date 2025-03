El PR+ no descarta acciones legales si Escobar no abre una investigación por la modificación de actas del PGM

Antoñanzas cree que se ha podido cometer un posible delito de falsedad documental y denuncia "trabas" en la tramitación del Plan General

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha avanzado este lunes que no descarta la posibilidad de "emprender acciones legales si el alcalde no abre de forma inmediata una investigación por la alteración de las actas de los grupos de trabajo para la revisión de los criterios del Plan General de la ciudad".

Como ha afirmado el portavoz regionalista en rueda de prensa, "las actas que el Gobierno facilita a los grupos en julio no se ajustan a lo que firmó la directora general en mayo". "Son documentos públicos que han sido modificados y el alcalde tiene que localizar de forma inmediata a la persona que las ha cambiado y dar explicaciones", ha dicho.

El edil riojanista ha puntualizado que solicitará la comparecencia del Gobierno en el próximo pleno ordinario del mes de abril y ha asegurado que no descarta "emprender acciones legales por un posible delito de falsedad documental si no tenemos una respuesta clara y no se toman medidas al respecto".

Así, Antoñanzas entiende que "la excusa del Gobierno de que se trata de un borrador es absurda porque no hay una votación explícita para aprobar las actas, ya que si no hay objeciones por parte de ningún grupo, el documento se considera válido".

"No entendemos cómo envían un borrador si ya había un acta firmada por una directora general, a no ser que haya una intencionalidad por parte del Gobierno de acallar a la directora general, que fue cesada en julio, dos meses después de firmar este documento", ha puntualizado, mostrando su "sopresa" al respecto.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Igualmente, el portavoz regionalista ha criticado que "la falta de transparencia en todo lo relativo al Plan General ha sido constante". En este sentido, ha precisado que "al unir todas las piezas del puzle nos lleva a pensar que todos los pasos que ha dado el alcalde buscaban salvar un contrato con un incumplidor tras su participación en un acto de precampaña electoral de Escobar".

Antoñanzas ha incidido en que "el Partido Riojano ha sido el único grupo de la oposición que ha denunciado las irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan General, a pesar de las trabas que nos hemos encontrado para investigar todo el proceso".

Ha recordado que el pasado mes de julio, el Partido Riojano solicitó la comparecencia del Gobierno para que diera explicaciones relativas al Plan General.

"Entendíamos que tenían que aclarar por qué habían cesado a la directora general que había solicitado un año antes la rescisión del contrato y esclarecer por qué se cambiaban unos criterios aprobados por unanimidad en 2021, incluso con el 'sí' del propio Conrado Escobar", ha incidido Antoñanzas.

Sin embargo, ha precisado que "la presidenta del Pleno lo rechazó y exigió reformular la comparecencia en una pregunta, que no aceptamos porque limitaba la acción del Partido Riojano como oposición y su labor de control al Gobierno en un asunto tan trascendental para la ciudad".

El concejal regionalista ha afeado, además, que esta situación se produjo "con el silencio cómplice del resto de grupos de la oposición, ya que nadie defendió la legitimidad del Partido Riojano para pedir la comparecencia del Gobierno".

Ha detallado que a finales de julio se aprobaron los nuevos criterios del Plan General con la mayoría absoluta del PP y el voto en contra del resto de formaciones políticas, "rompiendo de esta manera la unanimidad que se había alcanzado tres años antes en esta cuestión".

Además, "en agosto la Junta de Gobierno aprobó la modificación del contrato de revisión del PGM, manteniéndolo con la empresa que había incumplido el pliego de condiciones y que había sido sancionada por ello".

Antoñanzas ha indicado que, tras este trámite, solicitó en la Comisión de Urbanismo que preside Vox la comparecencia de todos los técnicos responsables del contrato del Plan General. "Lamentablemente Vox decidió bloquear la intervención de los técnicos, impidiendo aclarar dudas en torno a la tramitación de este contrato", ha censurado.

Llegado este momento, "hemos tratado de buscar espacios municipales donde el Gobierno pudiese explicar las dudas que hemos ido denunciando durante estos meses desde el PR+"·.

"Pero -ha añadido-, después de las últimas informaciones, exigimos que el alcalde investigue de forma inmediata qué ha pasado con esas actas y cómo es posible que un documento público firmado por una directora general de este Ayuntamiento finalmente sea borrada su firma y desaparezca el párrafo donde hacía apreciaciones contra la idoneidad de la decisión que estaba tomando el equipo de Gobierno".

Y, ha continuado el portavoz del PR+, "el alcalde sigue sin hacer transparencia en este asunto y vetando todas las iniciativas que hemos tenido para que esto se aclare, tomaremos medidas y acudiremos a los tribunales para que se aclare un hecho que a nosotros nos parece muy grave".

Por ello, ha avanzado que "hoy mismo vamos a pedir la comparecencia en el pleno del equipo de Gobierno" y que se va a enviar "formalmente una carta al alcalde transmitiéndole mi preocupación por lo publicado y pidiéndole que inicie una investigación".

Ha señalado que "lo razonable sería hacer una comisión de investigación en el que participemos todos los grupos, pero que el alcalde lo haga como considere y si no, le informaré formalmente que desde el PR+ pondremos en conocimiento de la Fiscalía, a través de nuestra abogada, estas cuestiones que tienen que ver con el PGM, para que si el alcalde no lo investiga pues sea la justicia quien aclare lo que para nosotros es un hecho gravísimo".