PR+ pide la comparecencia de Sainz "para que aclare las irregularidades en la contratación de la Terraza de San Mateo"

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+) solicitará la comparecencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el jueves, 4 de septiembre, y en las comisiones informativas de Contratación y Promoción de la Ciudad "con el fin de aclarar todas las irregularidades que rodean al proceso de contratación de la Terraza de San Mateo".

El portavoz del PR+ de Logroño, Rubén Antoñanzas, confía en que el edil "arroje luz y despeje todas las sospechas. El señor Sainz nos debe muchas explicaciones sobre esta situación tan sorpresiva y todo lo que tiene que ver con la contratación, que tiene que ser transparente, limpia y clara para no generar ningún tipo de duda".

Para Antoñanzas, en este caso, "hay muchas dudas y lo más sorprendente es la presunta vinculación que hay entre esa empresa y el gobierno de Conrado Escobar. No podemos olvidar que antes de que la Mesa de Contratación conociese la empresa que optaba a gestionar el espacio de La Ribera, Sainz había hecho declaraciones sobre el proyecto que iba a realizar".

"¿Cómo es posible que supiera el proyecto de la empresa que se ha presentado y que cumple las condiciones del pliego para ser adjudicataria?", se ha vuelto a preguntar Antoñanzas.

El portavoz regionalista ha cuestionado que "Sainz utilice medios públicos, como es el correo electrónico corporativo, para emplazar a los colectivos de las fiestas de San Mateo a mantener un encuentro con la empresa licitadora con el fin de que aporten ideas y propongan iniciativas para un proyecto que va a suponer la privatización de un espacio público".

"No entendemos -ha añadido- por qué Miguel Sainz actúa como secretario de una empresa privada y cómo es posible que dé por hecho que va a ser la adjudicataria del contrato sin saber si cumple las condiciones".

Al respecto, ha puntualizado que las peñas siempre han gestionado este espacio y que el pliego se ha elaborado de espaldas a este colectivo y a la sociedad logroñesa.

"Nos preguntamos qué intereses hay entre el Gobierno y esta empresa. Sainz tiene dar muchísimas explicaciones, ya que la gestión de su área está marcada por la opacidad, la falta de transparencia y la regularización extraordinaria de contratos al margen del procedimiento administrativo y la libre concurrencia", ha censurado Antoñanzas.