PR+ propone bonificar en Logroño la construcción de VPO, el alquiler social y la primera vivienda de menores de 35 años - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha propuesto este lunes bonificar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para impulsar la construcción de vivienda protegida en la ciudad y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para favorecer el alquiler social y el acceso a la vivienda de los jóvenes menores de 35 años.

Antoñanzas ha informado en rueda de prensa de que ha presentado un total de 28 enmienda al borrador del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026.

Una serie de propuestas, ha dicho, con las que "queremos incentivar la construcción de vivienda protegida, favorecer el acceso a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria de particulares, facilitar el pago de los tributos y rebajar la presión fiscal a la juventud y a las familias que utilizan los recursos municipales, como campamentos, ludotecas o comidas a domicilio".

"Entendemos -ha afirmado- que el Ayuntamiento de Logroño tiene herramientas para impulsar la construcción de vivienda protegida, más allá de facilitar suelo".

En este sentido, ha recordado que "ya hemos planteado que en Ramblasque la mitad de las viviendas sean protegidas y que se priorice su construcción sobre las libres".

A ello ha sumado que "también hemos hecho una propuesta para que las 1.200 viviendas del soterramiento sean de VPO". "Ahora proponemos incentivos concretos como bonificar el 60% del impuesto de construcciones para promocionar VPO", ha remarcado Antoñanzas.

Igualmente, ha planteado bonificaciones en el IBI del 60% para promover el alquiler social en Logroño y del 95% para los menores de 35 años que han adquirido su primera vivienda y esta constituye su residencia habitual.

Del mismo modo, el edil riojanista ha propuesto limitar la bonificación de este impuesto a las familias numerosas que tengan una vivienda con un valor catastral superior a 150.000 euros y equiparar a las monoparentales, una vez que la ley nacional lo permita.

Además, Antoñanzas ha rechazado "la rebaja de las plusvalías que propone el Partido Popular con carácter general, independiente del tiempo que haya transcurrido".

"Entendemos que hay que gravar las plusvalías generadas en los cuatro primeros años y penalizar las compraventas a corto plazo, que puedan tener carácter especulativo en una situación de emergencia con la vivienda", ha reseñado.

ACTIVIDAD COMERCIAL, MEDIO AMBIENTE E IMPULSO SOCIAL.

De otro lado, ha pedido subir un punto el tipo del IBI del 0,64 al 0,65 que se grava a las grandes superficies comerciales para que "el importe que se recaude por el Ayuntamiento de Logroño se repercuta en iniciativas que vayan dirigidas a impulsar al pequeño comercio y a favorecer su digitalización".

Como novedad, ha defendido una bonificación del 50% a los turismos domiciliados en los barrios de Madre de Dios y San José que se convertirán en Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Y ha insistido en elevar hasta el 75% las bonificaciones a los vehículos menos contaminantes, "como ya planteó el Partido Riojano el año pasado y que fue rechazada por el PP, que está haciendo justo lo contrario".

Rubén Antoñanzas ha abogado también por rebajar las tarifas de servicios municipales como la guardería Chispita, las ludotecas, la Colonia de Nieva, los campamentos municipales o el servicio de comidas a domicilio.

"Son enmiendas más sociales que buscan facilitar que cualquier logroñés pueda acceder a los recursos municipales y favorecer la conciliación de la ciudadanía", ha remarcado.

Por último, ha solicitado que se repercuta la tarifa del servicio de salvamento al Gobierno de La Rioja por una situación de emergencia sanitaria, para evitar que el damnificado tenga que asumir del coste que debería ser repercutido al Servicio Riojano de Salud.