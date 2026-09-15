Los precios suben siete décimas en agosto en La Rioja, mientras la tasa interanual se coloca en el 3,9 por ciento

Archivo - Un hombre rellenando el depósito de gasolina de su vehículo en una estación de servicio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,9 por ciento en La Rioja en agosto respecto al mismo mes de 2025, cuatro décimas menos que en España donde registró el 4,3 por ciento, su nivel más alto en este caso desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 por ciento, debido al encarecimiento de los combustibles.

Respecto al mes anterior los precios crecieron siete décimas en La Rioja, igual que la media nacional, mientras que en lo que va de año han subido un 2,8 por ciento, por debajo de la media (3,3 por ciento).

Así consta en los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en España coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.