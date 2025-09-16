La presidenta del Parlamento recibe a los jóvenes del programa 'También Riojanos'

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha recibido hoy en el Hemiciclo regional a los 15 jóvenes que integran la primera edición del programa 'También Riojanos', y que llegaron ayer a La Rioja por medio del esta iniciativa que aspira a fortalecer el vínculo social y cultural con nuestra comunidad.

Fernández Cornago ha recordado a los jóvenes que "vuestros antepasados partieron de aquí buscando un futuro mejor; lo hicieron con coraje, con esperanza y con una maleta en la que, además, de sus enseres más necesarios, llevaban también entre sus pertenencias más preciadas sus recuerdos y sus vivencias en La Rioja".

En este sentido, ha destacado que "se afanaron en mantener viva la llama de ese recuerdo y transmitirla de generación en generación", por lo que ha afirmado que "hoy celebramos este encuentro que fortalece nuestros lazos de hermandad y nos alienta a preservar este magnífico legado de memoria compartida".

La presidenta de la Cámara autonómica ha asegurado que "La Rioja es mucho más que sus paisajes y su vino" y ha precisado que "nuestra tierra es testigo de siglos de esfuerzo, tradición y convivencia, y sigue siendo el espejo en el que proyectamos nuestros valores, nuestros avances y nuestra visión de futuro".

"La Rioja no sólo nos conecta con el pasado, sino que también nos impulsa a seguir creciendo y evolucionando como sociedad", ha subrayado. Por ello, ha expresado su deseo de que "esta experiencia os conecte con vuestras raíces" y les ha alentado a "preservar los puentes que nos unen". Para finalizar, Fernández Cornago les ha transmitido su gratitud por "recordarnos que nuestra tierra, pequeña en extensión y grande en valores, adquiere una dimensión aún mayor cuando se comparte".

'TAMBIÉN RIOJANOS'

Los jóvenes proceden de Argentina y Chile y tienen ascendencia en diferentes municipios riojanos: Tania Guadalupe Moreno Camacho y Florencia Rocío Moreno Camacho, de Argentina (Ajamil de Cameros); Benjamín Hernández Muzio, de Argentina (Arnedo e Igea); Luciana Pilar Moreno Camacho, de Argentina (Ajamil de Cameros); Mariana Rodríguez Mora, de Argentina (Anguiano); Carla Semiz Aranda, de Argentina (Logroño); Felipe Ignacio Bargeri Bondino y Joaquín Manuel Bargeri Bondino , de Argentina (Villanueva de Cameros); Juan Diego González Antoniazzi, de Argentina (San Asensio); Mateo Jereb Lozano, de Argentina (Matute); Vicente Pimentel Beltrán, de Chile (Grávalos); Ismael Beltrán Campos, de Chile (Grávalos); Javier Eduardo Araya Sáenz-Laguna, de chile (Villoslada de Cameros); Trinidad Javiera del Pueblo Espinoza, de Chile (Villamediana de Iregua) y Dominga Guzmán Rincón, de Chile (Logroño).