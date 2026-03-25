El presidente de CETM La Rioja exige medidas "reales" y "urgentes" para paliar los "actuales problemas del transporte"

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CETM La Rioja y del CNTC, Javier Arnedo, exige medidas "reales" y "urgentes" para paliar los "actuales problemas del transporte".

En calidad de máximo representante del sector del transporte de mercancías por carretera en España, trasladará al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en las próximas horas "una serie de medidas dirigidas a paliar las calamitosas consecuencias que la guerra de Irán está conllevando en el abrupto y descontrolado incremento del precio de los carburantes y que está comprometiendo la supervivencia de las empresas de transporte".

Las medidas que Arnedo llevará a la Administración irán dirigidas en incrementar la ayuda de 20 a 25 centímos para profesionales por la compra de cada litro de combustible; la indexación del combustible del 30 al 40 por ciento en la escala de costes del transporte; y ayudas directas de 1.500euro por vehículo.

Estas y otras medidas han sido consensuadas por unanimidad en una reunión mantenida esta mañana por el pleno del CNTC y van encaminadas a paliar los efectos que el incremento del precio del combustible ha tenido en las empresas del sector durante las tres últimas semanas y en asegurar la continuidad de la cadena de suministro desde las empresas de transporte de mercancías por carretera, principales damnificadas desde el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio. El CNTC se ha mostrado tajante e implacable y, de no ponerse en marcha con máxima urgencia las exigencias transmitidas a los diferentes ministerios, la cadena de suministro se podría ver comprometida en las próximas semanas.

Cabe recordar que el Comité Nacional del Transporte de Mercancías es el interlocutor oficial y absoluto de la Administración con el sector, está presidido por el empresario riojano Javier Arnedo y agrupa a las distintas asociaciones y patronales de transportistas, de entre las que la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) ostenta la mayoría de la representatividad con un 55,2 por ciento; el resto de las organizaciones que forman parte del CNTC son ASTIC, FEINTRA, FENADISMER, FETRANSA, FETEIA-OLTRA, FETRANSA, PYMETRANS y ACTE.