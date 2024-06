Presidente de la FER califica de "horrorosa" y "malísima" la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, ha calificado de "horrorosa" y "malísima" la propuesta del Gobierno central de reducir la jornada laboral, pasando de 40 a 37,5 horas semanales.

Ha apuntado que "desde CEOE se dijo que no es que nos estuviera de acuerdo con reducir la jornada, pero sí que hay alternativas también", ya que "se solicitó que las horas extras se aumentaran de las 80 que por ley existen al año".

Todo ello, porque "somos un país que tenemos un descenso en nuestra competitividad alarmante, estamos muy por debajo de la media europea y la media europea está un 20 por ciento por debajo de Estados Unidos en cuanto a competitividad. Si resulta que con esta medida vamos a pensar que vamos a aumentar la competitividad, yo creo que por lógica la vamos a seguir descendiendo y va a llegar un momento que no vamos a ser competitivos".

El máximo responsable de la patronal riojana ha respondido de este modo, a preguntas de los periodistas, acerca de la intención del Gobierno central de reducir de 40 a 37,5 horas la jornada laboral. Ha sido en la comparecencia de prensa en la que se han presentado dos proyectos de Acción social en colaboración con el Tercer Sector de La Rioja.

García-Calzada ha indicado que "al igual que dijo CEOE, no se puede llamar una negociación cuando está impuesta y cuando además existen amenazas de que si no te pones de acuerdo pues voy a hacer lo que me da la gana".

"Eso es un acuerdo entre sindicatos y gobierno de España, mejor dicho Ministerio de Trabajo y nada más", ha concluido el presidente de la FER.