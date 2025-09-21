El presidente riojano llama "a la cordura y la mediación" para "en nombre de la humanidad" acabar con las guerras

El presidente riojano, Gonzalo Capellán, en el acto institucional del Pisado de la Uva y Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen de Valvanera (2025) - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha hecho un llamamiento "a la cordura y a la mediación" de todos los poderes nacionales e internacionales para que "en nombre de la humanidad, pongan todas sus capacidades al servicio del fin de las guerras".

Ha pedido también el "apaciguamiento de lo conflictos y el fin superior de lograr una convivencia pacífica en todas las partes del mundo".

Gonzalo Capellán ha hecho estas declaraciones en el transcurso del acto institucional del Pisado de la Uva y Ofrenda del Primer Mosto a la Virgen de Valvanera que se ha celebrado, por tercer año consecutivo, en el interior del Instituto Sagasta ante la previsión de lluvia.

Con la Virgen de Valvanera de fondo, el presidente riojano ha querido mostrar su "más enérgica condena, en nombre de todos los riojanos, gente de bien, gente de paz, a todos los conflictos abiertos".

Con especial mención a la guerra de Rusia contra Ucrania y a la tragedia humanitaria que está sufriendo Gaza, "una barbarie criminal e inaceptable", ha dicho Capellán.

"Hoy es el día internacional de la paz. La paz con mayúscula es actualmente una necesidad, una urgencia porque vemos avivarse ante nuestros ojos conflictos, guerras, siempre sinónimos de tragedia humana, de pérdida de esperanza, de dignidad, de humanidad, de vida... es decir, de horror y muerte", ha sentenciado.