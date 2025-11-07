Profesionales ponen en valor "innovación" e "investigación" en Servcios Sociales en IV Jornada de Convivencia y Familias

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de los Servicios Sociales han puesto este viernes en valor la importancia de la "innovación" y de la "investigación" en este ámbito, para una mejor atención "a los más vulnerables". Ha sido durante el acto institucional de la IV Jornada de Convivencia y Familias, que se está desarrollando en el Espacio Lagares de Logroño.

Impulsada por la Cátedra de Convivencia y Familias de Logroño -de la que forman parte el Ayuntamiento de la ciudad, UNED y Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales-, esta cuarta jornada parte de la base de que "no hay innovación fundamentada y responsable sin investigación, los servicios sociales no nacieron para investigar, pero su futuro depende de la investigación, la innovación y de su capacidad de transferencia" a la sociedad.

Como ha señalado el director de la Cátedra, Antonio López, en el acto institucional, "esta capacidad de vincularnos diversas administraciones para poner de relieve lo más innovador y lo más eficaz en las manos de los profesionales de los servicios sociales es muy interesante, es un proyecto innovador", todo, con el objetivo de que "consigamos tener los servicios sociales que se merecen nuestros conciudadanos y conciudadanas".

Una idea en la que ha incidido el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha reseñado como objetivos "la innovación, que debe ir precedida de la investigación, porque una sin la otra, son ocurrencias que, si salen mal, los que sufren son los más vulnerables".

A ello ha sumado la necesidad de mantener el apoyo público, en especial el de las entidades locales, "la agenda pública, que es uno de nuestros graves problemas, ya que los servicios sociales invierten aproximadamente el 10% del presupuesto de una entidad local y creemos que eso hay que mantenerlo".

Y, en tercer lugar, "lo que tiene que ver con el rostro humano, con la atención a las personas que llevamos más de 40 años desarrollando".

"Es verdad que es difícil a veces tener esas intervenciones que eviten el sufrimiento y mejoren la calidad de vida. Para eso es importante innovar a través de la tecnología, a través de un nuevo concepto de la atención domiciliaria, para que las personas terminen su proyecto vital en sus casas y no rodeado de batas blancas", ha señalado.

Como ha calculado Ramírez, en torno a un 94% de las personas mayores quieren terminar de vivir en su casa, en su entorno, "y si eso lo permite una atención domiciliaria distinta a la que tenemos ahora y apoyada con la robótica y la domótica, pues yo creo que nuestros proyectos vitales serán más felices y seremos cuidados más dignamente y a través de una calidad de vida mucho mejor".

En palabras del alcalde de Logroño Conrado Escobar, "lo cierto es que este Ayuntamiento de Logroño siempre ha tenido a gala que asumir un cierto liderazgo social, una cierta posición de vanguardia social", lo que "nos ha llevado a muchas veces intentar renovar, cuando no experimentar, en algunas áreas".

Una tarea, como ha valorado, "que no es fruto de una Corporación, es de una ciudad", y que ha extendido incluso al ámbito de toda la comunidad riojana, subrayando que "aquí, de una u otra manera, funciona eso tan extraordinariamente maravilloso y comprometido como es trabajar en red, más allá de cualquier posición institucional o ideológica, se es capaz de colaborar, se es capaz de trenzar objetivos en torno a esa causa que es la parte social".

Ha resaltado Escobar que "una ciudad es un proyecto permanentemente inacabado, y, dentro de ella, los proyectos sociales están siempre pendientes porque siempre afloran nuevas necesidades, siempre afloran nuevas emergencias y también siempre afloran y hay que saber identificarlos pues aquellas herramientas que son interesantes para salir al paso de las emergencias".

"Depende de nosotros el cómo aprovechemos esas herramientas, pueden ser tremendamente útiles o tremendamente desoladoras. Que vivamos en una sociedad tan profundamente hiperconectada, pero que los problemas de soledad avancen sin diferencia de edad en todos los órdenes nos hace pensar cómo es posible que la tecnología y todo lo que rodea a la red, que parece una invitación a la socialización, provoque fenómenos de aislamiento que es lo que está sucediendo".

Por eso, para finalizar, ha llamado a "seguir alimentando estos espacios de colaboración exigente, de agitarnos a los políticos, para actuar en el beneficio de eso que llamamos bien común o interés general, un objetivo común, un espacio en el que trabajar, un espacio en el que exigimos más constantemente y un espacio para seguir colaborando".

Algo que se ha puesto como 'deberes' porque "ahora que estamos hablando de los presupuestos de la comunidad, del ayuntamiento, no hay mejor obra que la obra social, la que nos hace un poquito más felices, la que permite avanzar en una sociedad democrática, más justa, de derechos, la que permite avanzar en un concierto social, en un gran pacto en torno a las personas, en que no se quede nadie atrás".