Profesores FP de especialidades singulares reclaman igualdad con el resto; "Al mismo trabajo, mismo sueldo"

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de 'Profesores DiscriminA2 FP La Rioja', compuesta por un colectivo de docentes de FP de especialidades singulares y Profesores Técnicos, ha participado esta tarde en una concentración para reivindicar, frente al Palacete de Gobierno de La Rioja, en Logroño, "el reconocimiento de su labor profesional y la no discriminación salarial". Como han indicado, "al mismo trabajo" le corresponde "el mismo sueldo".

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Dignificación de la Formación Profesional. Mismo trabajo = mismas retribuciones. Complemento de FP ¡YA!' los asistentes han pedido "respeto, reconocimiento y cumplimiento de la palabra dada".

"Cada día que pasa sin solución aumenta la desmotivación, la frustración y la sensación de ser trabajadores de segunda en un sistema educativo que debería valorar la experiencia, la profesionalidad y la justicia", han destacado desde la Plataforma.

Los portavoces de la concentración, Alberto Angulo (profesor técnico de FP de la rama de Administración y Gestión), Marcos García (docente de mecanizado) y Francisco Javier Fernández (como profesor especialista en sectores singulares de la FP), han asegurado que "muchos de estos profesores" llevan ya 30 años en esta situación.

Como ha explicado Angulo "realizamos la misma labor que el resto de compañeros de FP, con dedicación de tutorías, de clases, de formación o estancias en empresas y cobramos un salario inferior porque nos discriminan y nos tienen un grupo inferior, el A2".

IGUAL SALARIO

Así las cosas, y entre las principales diferencias del grupo A1 con el A2 es el sueldo. Como ha indicado "hay una brecha significativa" que se puede traducir en "más de 200 euros mensuales".

"Es una injusticia clara y manifiesta. Trabajamos lo mismo, no hay otra responsabilidad distinta, compleja o mayor en A1 que en A2", ha destacado. Por lo tanto exige "una igualdad salarial".

Por su parte, Marcos García ha subrayado que esta situación puede afectar a unos 83 trabajadores en La Rioja. "Todos trabajamos formando a los profesionales del futuro que nos tendrán que sustituir, que tendrán que ocuparse de arreglar nuestros coches, de arreglar nuestras tuberías, de construir nuestros muebles, el calzado, la peluquería, los servicios administrativos, la cocina... profesionales que son esenciales en la sociedad".

"NUESTRO TRABAJO ES DIGNO"

"Sabemos que nuestro trabajo es digno y que no se nos puede discriminar porque no existe una titulación superior de nuestras especialidades".

"El mensaje es claro -ha proseguido- pero lo que detectamos es una falta de voluntad para igualar el salario". Como ha querido recordar en la anterior legislatura (del PSOE) "se alcanzó un acuerdo, con las centrales sindicales, para este complemento pero fue un acuerdo de confianza que no quedó escrito en ese momento y el cambio de Gobierno (PP) no respetó ese acuerdo".

Por lo tanto "hemos vuelto a la casilla de salida", el actual Gobierno "entiende nuestra reivindicación, les parece justa, pero dicen que no es prioritaria". Nos parece que el problema no es un problema de prioridad, es un problema de voluntad".

Finalmente Javier Fernández ha indicado que "no descartan más movilizaciones si la situación sigue así. Sea una huelga, sea un encierre o sea cualquier otra medida que siga llamando la atención y seguir moviéndonos y reclamar algo que creemos que es justo. No estamos pidiendo ni más ni menos, es simplemente justicia.

"618 DÍAS DE SILENCIO"

La concentración de este miércoles ha estado arropada también por organizaciones sindicales CCOO, UGT, PIR, STAR y CSIF. La Plataforma conocida como 'DiscriminA2 FP La Rioja' ha recordado que han pasado 618 días desde que el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, "se comprometió públicamente a abrir una negociación para el pago de un complemento salarial que equipare nuestros sueldos al del resto de compañeros desempeñando la misma labor profesional".

"618 días de silencio, de promesas incumplidas y de una profunda sensación de injusticia, que se volvió a poner de manifiesto en la mesa sectorial celebrada la semana pasada", indican en un comunicado.

Desde la Plataforma recuerdan que son 83 profesores y profesoras de Formación Profesional "que, por motivos ajenos a nuestra voluntad -como la inexistencia de ciertas titulaciones, falta de equivalencias o acceder al puesto con las titulaciones que se exigían en aquel momento - no hemos podido pasar al grupo A1 y estamos DiscrimiA2".

Como han indicado imparten materias prácticas en áreas esenciales como Cocina y Pastelería, Mantenimiento de Vehículos, Estética, Peluquería, Carpintería, Mecanizado, Producción en Artes Gráficas, Patronaje y Confección, Servicios de Restauración y Soldadura.

"Trabajamos con la misma dedicación, la misma carga lectiva y la misma responsabilidad que nuestros compañeros. Sin embargo, cobramos menos por hacer exactamente el mismo trabajo e impartir las mismas materias".

Esta desigualdad -prosiguen- "no solo nos afecta a nosotros, sino también a la calidad de la enseñanza. No se puede alardear de excelencia educativa en la FP cuando no se está contando con el profesorado".

Además, "aunque en muchas especialidades falta profesorado se están entregando notificaciones a profesores interinos de FP, con más de 25 años de antigüedad, indicando que deben de entregar su titulación universitaria en enero de 2026. En caso contrario decaerán de listas y perderán su empleo", finaliza el comunicado.