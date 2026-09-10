El programa de Educación Ambiental crea dos nuevos recorridos para leer el paisaje

Programa de Educación Ambiental - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de Educación Ambiental, destinado a los centros educativos de La Rioja, ha puesto en marcha, para este curso 2026-27, dos nuevos recurridos con los que leer el paisaje, tal y como ha avanzado el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi.

En rueda de prensa, ha dado a conocer una nueva edición de un programa, en el que junto a Medio Natural colabora la Consejería de Educación, que busca integrar la educación ambiental dentro del sistema educativo con propuestas de participación tanto del alumnado como de los propios docentes.

Incluye, como acciones, Centros Educativos hacia la Sostenibilidad; Hoy nos Vamos de Excursión; formación en incendios forestales y conocimiento del entorno; y una red de huertos escolares ecológicos.

CENTROS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Centros Educativos hacia la Sostenibilidad es el "programa estrella" y, después de quince ediciones, ha relatado la acogido a 24.500 alumnos de 34 centros educativos.

Se trata de un programa de "asesoría permanente", en que se establecen unos modelos de "autogobernanza dentro del propio centro", implicando al alumnado, durante tres años.

A través de la organización de comités ambientales dentro del propio centro educativo, los alumnos ven cómo tienen actualmente su entorno dentro del centro y qué cosas pueden hacer para mejorarlo. Hay una fase de prediagnóstico, otra de diagnóstico y una última de ejecución.

Luego se plasma ese trabajo en un día de convivencia en lo que se llama Conferencias Escolares. Este curso hay de plazo hasta el 18 de septiembre y puede participar ocho centros.

VAMOS DE EXCURSIÓN

Para aquellos centros que quieran otro tipo de acercamiento a la educación ambiental, "no con ese grado de compromiso sino más enfocado hacia lo que son diferentes salidas", está el programa Hoy nos Vamos de Excursión, con salidas en otoño y primavera.

Este año, como novedad, hay dos nuevos recorridos más exigentes para a partir de quinto de Primaria (incluído Bachillerato y FP). Lectores del Paisaje les llevará desde Villoslada a la pedanía de Ortigosa de Peñaloscintos; y de Ventrosa a Vinegrada abajo.

Son dos nuevos recorridos de mayor extensión, pensados como alternativa para aquellos centros que quieran ofrecer a su alumnado una experiencia senderista más larga.

Para este segundo programa hay hasta 4.620 plazas y el plazo se cierra el 25 de septiembre. Se plantean once salidas diferentes en lugares como la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro; el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, o la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ENTORNO

También con fecha de inscripción hasta el 25 de septiembre se plantea el tercer programa, que incluye un grupo especializado en educación ambiental en dos acciones: Patrullas Escolares de Incendios en mi Localidad y Agentes Forestales por un Día.

El primero, para niños de sexto de Primaria en localidades con riesgo de incendio, les enseña como actuar y a tener conciencia de los incendios; y el segundo enseña el alto valor paisajístico del entorno a niños de quindo de Primaria.

HUERTOS ESCOLARES

Por último, ha invitado a participar en la Red de Huertos Escolares Ecológicos, en la que ya están 22 centros educativos de La Rioja.

Los centros educativos interesados en participar en alguno de los programas de Educación Ambiental ofertados, pueden consultar toda la información sobre las actividades y programas disponibles para el presente curso en la página web.

Para resolver cualquier duda o solicitar información adicional, pueden contactar con el Área de Programas de Educación Ambiental a través de los teléfonos 941 28 73 15/ 600 91 33 58 o mediante el correo electrónico paeas@larioja.org.