El programa Releva Emprende servirá de "canal de comunicación" entre negocios sin relevo y nuevos emprendedores

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al presidente de la FRM, Jorge Loyo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Releva Emprende, en el que colaboran la Consejería de Empresa y la Federación de Municipios, servirá de "canal de comunicación" entre los negocios que van a cerrar ante la falta la de relevo y los nuevos emprendedores.

Se trata, ha explicado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, en rueda de prensa "no sólo de un tablón" para nuevos emprendedores sino de un "servicio de acompañamiento" para el mantenimiento de negocios.

Una medida también, ha completado el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo, contra la despoblación, ya que cuando un negocio funciona, ha relatado, hay vida en un pueblo.

"Una familia que viene a un pueblo a llevar un negocio son unos hijos que van a un colegio, personas que van al médico y una familia que participa en la vida y en el tejido social de los municipios", ha contado.

Así, ha visto, lo negocios de los pueblos "hay que ponerlos en valor" por "la vida social que desarrollan los pueblos". "Lo económico es importante, porque aquí estamos hablando de emprendimiento, de empresas, pero también de lo social", ha resaltado.

Ha explicado cómo, "muchas veces, los hijos de la gente que tiene estos negocios no pueden continuar" y, a la vez, "hay muchísima gente que necesita ese empujón para acoger esa panadería de pueblo, ese hotel, ese bar, o ese restaurante, y sólo hay que ponerla en contacto".

"Muchas veces se cierran los bares o los negocios porque no ha habido esa simbiosis y esa conexión", ha indicado y, en ese sentido, León ha informado de que Emprende Rioja tiene una Unidad de Acompañamiento para todos los proyectos.

El programa cuenta con un apartado dentro de la página web de Emprende Rioja que se llama Programa Releva Emprende en el que se pueden apuntar quienes tienen un negocio y lo desean traspasar o vender y, por otro lado, las personas que quieren emprender.