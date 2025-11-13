La próxima semana se producirán afecciones al tráfico en la carretera LR-481 en Tudelilla - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica LR-481, que conecta la localidad de Tudelilla con la carretera LR-123, permanecerá cortada totalmente al tráfico desde el próximo lunes, día 17, hasta el viernes, día 21, en horario de 8 a 21 horas.

El objetivo de esta afección es proceder a trabajos de extensión y compactación de la capa de aglomerado asfáltico de la vía de forma segura, para los que es necesario ocupar toda la calzada.

Durante las obras, se han previsto desvíos alternativos por las carreteras LR-123 y LR-381. Asimismo, se dispondrán carteles informativos sobre la existencia de esta afección.

El Gobierno de La Rioja ha impulsado esta actuación de refuerzo de firme con el objetivo de mejorar la conectividad del municipio, así como la seguridad vial de los usuarios.