El proyecto del Gobierno de La Rioja 'ConectaSuic', como Buena Práctica por el Ministerio de Sanidad

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'ConectaSuic', impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja para ofrecer una atención integral en la prevención de la conducta suicida, ha sido seleccionado por el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad como proyecto referente de Buenas Prácticas en Salud Mental a nivel nacional.

Este reconocimiento se ha dado a conocer durante la Jornada de intercambio de experiencias y buenas prácticas en salud mental, celebrada en Málaga, donde 'ConectaSuic' fue presentado como un modelo de referencia en la atención a personas en riesgo suicida, a su entorno y a los profesionales que les acompañan.

El proyecto ha sido valorado por su enfoque integral y coordinado, que combina la intervención sanitaria y no sanitaria, y por su capacidad para articular una respuesta global ante la conducta suicida.

'ConectaSuic' destaca por impulsar iniciativas de atención innovadoras, fomentar una comunicación responsable y adecuada sobre el suicidio en los medios de comunicación y reforzar la recogida y el análisis de datos a través del Observatorio del Suicidio.

Asimismo, el proyecto pone en valor la colaboración con entidades del Tercer Sector, la existencia de una coordinación única y la concentración de todos los programas en un único edificio, diseñado y adaptado específicamente a las necesidades de las personas atendidas y de los profesionales que desarrollan su labor en este ámbito.

Con este reconocimiento, el Ministerio de Sanidad sitúa a 'ConectaSuic' como una experiencia de referencia a nivel estatal, consolidando la apuesta del Gobierno de La Rioja por una atención en salud mental basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y el acompañamiento integral a las personas más vulnerables.

UN ESPACIO INTEGRAL PARA SALVAR VIDAS.

El espacio 'ConectaSuic', ubicado en el antiguo centro de Salud de Rodríguez Paterna, es un espacio integral para salvar vidas que ocupará una superficie de aproximadamente más de 1.000 metros cuadrados y cuya adecuación supone una inversión total de 1,5 millones de euros.

Se estructurarán en tres grandes áreas:

Área de Sensibilización y Prevención que incluirá un Observatorio del Suicidio, formación continuada para profesionales sanitarios, educativos y de emergencias, además de campañas de sensibilización dirigidas a la población general. Se trata de un espacio de acogida de los usuarios y de sensibilización para toda la sociedad.

Área de Intervención: ofrecerá atención telefónica inmediata, seguimiento individualizado, programas intensivos para personas en situación crítica y atención a familias. La coordinación entre servicios de emergencias, salud mental y entidades sociales garantizará una respuesta rápida y eficaz.

Área de Postvención: centrada en el apoyo emocional a supervivientes del suicidio, tanto a nivel individual como grupal, con el objetivo de acompañar el duelo y prevenir el impacto emocional prolongado.

En la primera planta habrá un aula de formación, despachos y el patio exterior se convertirá en un espacio exterior integrado en la dinámica del Centro.

Asimismo, en la primera planta se ubicarán las salas de terapia grupal para tratar el problema de la soledad y la planta tercera se complementa con salas individuales para que los usuarios no se encuentren señalados.

En total, este centro contará con 5 despachos equipados de atención profesional y dos despachos equipados de atención telefónica; salas de terapia grupal, una sala diáfana para formación, comunicaciones y observatorio.

Además de salas de espera, un espacio para módulo documental y un espacio para acogida. El Centro 'ConectaSuic' será un hito en la lucha contra el suicidio en La Rioja, con un modelo de atención innovador, transversal y humano. Su apertura, prevista en 2026, supone una inversión en salud mental, pero sobre todo en vidas.