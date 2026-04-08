Proyecto Hombre La Rioja atendió a 486 personas en 2025 con problemas de adicción, el 27% jóvenes - PROYECTO HOMBRE

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre La Rioja atendió a 486 personas en 2025 en sus diferentes programas de tratamiento, el 27% de ellas jóvenes, prestó apoyo a 689 familias y recibió 627 demandas en el Programa de Información y Orientación. En total, acompañó a 1.802 personas. Además, las acciones de prevención alcanzaron a 5.643 personas, 5.383 de ellas en el ámbito escolar.

Frente a 2024, el número de usuarios atendidos en programas creció ligeramente, de 482 a 486, y las demandas de orientación pasaron de 587 a 627.

"Los datos de 2025 reflejan, por un lado, que las adicciones siguen muy presentes y que, junto a las problemáticas más conocidas, cobran fuerza otras realidades como las adicciones comportamentales. Pero, al mismo tiempo, dejan una lectura esperanzadora: cada vez más personas conocen Proyecto Hombre La Rioja, se van derribando estigmas y hay menos miedo a pedir ayuda", ha afirmado David García, presidente de Proyecto Hombre La Rioja.

Según ha señalado, esta memoria demuestra que la sociedad riojana continúa "confiando en este proyecto". En el año de nuestro 35º aniversario, por ejemplo, el Programa de Información y Orientación ha incrementado su actividad un 34% respecto a 2020.

CRECE UN 17 POR CIENTO EL PROGRAMA AMBULATORIO

El programa ambulatorio, dirigido a quienes no precisan una intervención intensiva y pueden compatibilizar el tratamiento con sus responsabilidades laborales, económicas o familiares, concentró en 2025 el 44% de los usuarios atendidos en programas. Además, experimentó un aumento del 17% respecto a 2024, al pasar de 181 a 212 personas atendidas.

"El crecimiento del programa ambulatorio significa que estamos llegando a personas con situaciones muy distintas y que podemos ofrecerles una respuesta flexible, compatible con su vida cotidiana, sin renunciar al rigor terapéutico. Es una vía muy valiosa porque permite intervenir sin romper por completo los vínculos familiares, laborales y sociales de la persona", ha afirmado José Ignacio Macías, director de Proyecto Hombre La Rioja.

Por su parte, la comunidad terapéutica, el único centro profesional de tratamiento residencial sin ánimo de lucro para personas con problemas de adicción que existe en La Rioja, atendió en 2025 a 75 usuarios y representó el 15% del total de personas en tratamiento. Está dirigida a quienes necesitan una estructura más intensa para mantener la abstinencia y recuperar su autonomía personal en un entorno terapéutico estable.

"Si combinamos los datos del programa ambulatorio y del residencial, el perfil predominante de la persona adulta atendida en Proyecto Hombre La Rioja en 2025 es el de un hombre (79%), de entre 31 y 50 años (58%) y con el alcohol como sustancia principal (35%)".

A continuación, "aparecen la cocaína, con un 23%, y las anfetaminas, con un 20%", ha detallado el director.

ALCOHOL, CANNABIS Y ADICCIONES COMPORTAMENTALES

En cuanto a las sustancias, se mantiene una realidad que Proyecto Hombre La Rioja viene advirtiendo desde hace años: el alcohol y el cannabis, dos sustancias profundamente normalizadas en nuestra sociedad, fueron la sustancia principal en el 47% de los casos atendidos en 2025 en los programas ambulatorio y residencial.

Si se observa el último quinquenio, el dato resulta aún más revelador: de media, una de cada dos personas adultas atendidas en estos dos recursos presentaba problemas con alguna de ellas. En cuanto a las conductas adictivas sin sustancia, en torno al 11% del total de usuarios atendidos en 2025 presentaba una adicción comportamental.

"El alcohol es, probablemente, la sustancia que más nos alarma porque forma parte de nuestra manera de socializar y eso hace que muchas veces no se perciba como un problema hasta que el deterioro ya es importante. Hablamos de una sustancia legal, muy presente y muy banalizada, pero con una enorme capacidad para dañar la salud, la convivencia, el trabajo y la vida familiar".

"Y, junto a ella, también nos inquieta el cannabis, porque estamos viendo cómo puede agravar o desencadenar problemas de salud mental en personas cada vez más jóvenes".

A esto se suman las adicciones comportamentales, "como el juego o las apuestas, que pueden erosionar la vida de una persona con la misma intensidad que una adicción con sustancia", ha subrayado José Ignacio Macías.

CRECIMIENTO CONTINUADO DEL NÚMERO DE JÓVENES

En el ámbito juvenil, el Programa Reconecta atendió en 2025 a 131 adolescentes y a 107 familias. Los jóvenes representaron el 27% del total de usuarios atendidos en programas. El perfil más habitual volvió a ser el de un chico (80%), de entre 16 y 18 años (66%) con el cannabis como principal problema (70%).

Además, las adicciones comportamentales vinculadas a videojuegos, TIC y juego patológico estuvieron presentes en el 13% de los jóvenes atendidos.

Si se retrocede a 2020, cuando Reconecta atendió a 72 menores y jóvenes, se observa un crecimiento acumulado del 82%.

"Si se amplía la mirada al último quinquenio, el dato confirma una tendencia muy estable: en torno al 68% de los menores y jóvenes atendidos en Reconecta acudieron por problemas relacionados con el cannabis. Por eso, nos preocupa especialmente que muchos adolescentes consuman cannabis con una percepción de riesgo muy baja, como si fuera una sustancia inocua, cuando en realidad puede comprometer seriamente su desarrollo emocional, su rendimiento y su salud mental".

"También nos inquieta la normalización de las adicciones sin sustancia, especialmente el juego y las apuestas".

PREVENCIÓN ESCOLAR

La prevención volvió a ser uno de los grandes pilares del trabajo de Proyecto Hombre La Rioja en 2025. Sus programas llegaron a 5.643 personas, con especial peso de la prevención escolar, que alcanzó a 5.383 estudiantes gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja. Entre estas iniciativas figuran Juego de Llaves, que llegó a 1.002 escolares de Primaria y a 3.105 de Secundaria; Anclaje, con 641 participantes; el programa de uso crítico de las nuevas tecnologías, con 254, y la prevención del juego de azar, con 381.

En este ámbito preventivo, 2025 dejó además un hito para la entidad: la celebración de BiLAB, el primer foro de salud y bienestar laboral de La Rioja, que reunió durante tres jornadas a más de un centenar de profesionales, directivos y personal técnico con el objetivo de impulsar la prevención y el abordaje de las conductas adictivas en el entorno de trabajo.

"Las adicciones no afectan solo a quien las padece. Impactan también en la familia, en sus amistades y en el ámbito laboral. Por eso ha sido muy importante abrir en 2025 una línea como BiLAB, que nos permite seguir avanzando en prevención allí donde muchas veces el problema permanece oculto o se silencia", ha explicado el director de Proyecto Hombre La Rioja.

APOYO IMPRESCINDIBLE

En un contexto de demanda alta y sostenida, Proyecto Hombre La Rioja no podría mantener sus programas sin la colaboración de las Administraciones, entidades y personas que respaldan su labor. La financiación del Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos y el Gobierno de España permite cubrir en torno al 67% de los costes de la entidad. El resto de la actividad se sostiene gracias al compromiso de entidades colaboradoras, al apoyo de Cáritas y, de forma muy especial, a la generosidad de las personas socias y donantes.

"Por eso pedimos a la sociedad riojana que siga apoyando a Proyecto Hombre La Rioja. Si creen en las personas y en su capacidad de superarse, les invitamos a unirse, a través de nuestra web, al Club de las Segundas Oportunidades, el club de las personas voluntarias y donantes de Proyecto Hombre La Rioja".

En esa misma línea de apoyo comunitario, el domingo 12 de abril se celebrará la tradicional Jornada Diocesana de apoyo a Proyecto Hombre.