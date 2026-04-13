El PR+Riojan@s exige a Capellán "soluciones en materia de salud y servicios sociales para La Rioja Baja"

La presidenta del PR+Riojanos y concejala de Arnedo, Rita Beltrán - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PR+Riojanos y concejala de Arnedo, Rita Beltrán, ha exigido al presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, "el cese de la consejera María Martín ante su incapacidad para solucionar la vida de los riojanos más allá de la capital, porque La Rioja Baja sigue con centros de día nuevos cerrados y perdiendo profesionales sanitarios".

En este sentido ha criticado que la máxima responsable de Salud y Políticas Sociales del Ejecutivo regional tenga construidos desde hace meses dos centros de día en Calahorra y Arnedo "pero no estén en funcionamiento por una planificación vergonzosa, ya que los edificios están construidos desde hace meses pero no los ponen en funcionamiento".

Beltrán se pregunta si "están esperando a la campaña electoral para la que todavía queda casi un año, porque los riojanos, también los de La Rioja Baja, necesitamos soluciones todo el año y no solo antes de votar".

En concreto, el centro de día de Arnedo, con 40 plazas, lleva construido desde septiembre de 2024. Situación similar la de Calahorra, con 60 plazas y el edificio terminado desde junio de 2025.

"SIGUEN SIN PONERSE EN MARCHA"

La lideresa del PR+Riojan@s recuerda que "19 meses después de terminar la obra sigue cerrado. Primero se excusaron en que faltaban los contratos de equipamiento, licencias o trámites para la gestión externalizada de los recursos y ahora en la instalación de Arnedo dicen que están a la espera de autorizaciones porque se ha construido en terreno inundable".

Por este motivo se pregunta: "¿Si sabían que era un requisito indispensable para su apertura por qué no está hecho, cuándo se ha solicitado, es dejadez o falta de interés por abrir?".

Respecto al centro de Calahorra, "también sigue sin ponerse en marcha, mientras día sí y día también conocemos la supresión de servicios" en el hospital de referencia de La Rioja Baja.

"Ahora que llega la época de alergias, nos enteramos que la consulta de la única alergóloga que quedaba, desaparece. Esto es un despropósito y un abandono a la ciudadanía", destaca.

La riojanista subraya que estas acciones llevan evidenciando desde hace meses "la nefasta planificación de la Consejería, que agrupa múltiples departamentos bajo un liderazgo ineficaz e insuficiente, motivos por los cuales la consejera María Martín debería ser cesada y su Consejería dividida", en referencia a que el departamento asume, además de Salud, otras áreas de importancia como son Servicios Sociales, Emergencias, Interior, Justicia, Igualdad y Diversidad.