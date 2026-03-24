PR+Riojan@s presenta alegaciones contra la variante de Manjarrés de la LR-340 ante las "grandes carencias del proyecto"

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PR+ Riojan@s ha presentado alegaciones contra la variante de Manjarrés de la carretera autonómica LR-340 tras analizar detalladamente la información dispuesta en el estudio informativo y documentación ambiental publicados en el Boletín Oficial de La Rioja.

En ellos "no se justifica la declaración de interés general de esta vía secundaria ni tampoco se reflejan adecuadamente las afecciones a ríos y acuíferos de la zona, que implicaría un gran perjuicio a la población de los municipios cercanos y podría incurrir en irregularidades administrativas". Esta actuación "alterará la vida cotidiana de los vecinos que rechazan la macro fábrica de hormigón que se quiere instalar en la localidad y que sería la principal beneficiaria de la obra".

Para esta formación riojanista está claro que la decisión del Ejecutivo popular de Capellán de construir esta variante en Manjarrés podría parecer una decisión política arbitraria que beneficia principalmente a los intereses empresariales de la compañía que allí quiere construir su factoría.

Según se extrae del Plan de Seguridad Vial 2023 (el último disponible en la web del Gobierno de La Rioja), "no existen datos que justifiquen la declaración de interés general de esta variante". "Ni en lo relativo a seguridad vial, ni por riesgos de accidentalidad, ni porque haya habido víctimas de ninguna clase, ni de congestión urbana, ni por una intensidad media suficiente de tráfico pesado asociado a la planta de extracción y procesamiento de áridos que, actualmente, transita por el camino local alternativo a la carretera LR-340".

En el Plan Regional de Carreteras 2024-2032, en vigor, aparece como posible actuación futura una variante de la LR-340 en Manjarrés por un importe similar al previsto "sin que se justifique su necesidad real ni la forma prevista para su eventual financiación". "Es especialmente llamativo cuando en otras zonas de la misma carretera LR-340, con mayores necesidades para la seguridad vial, únicamente se prevé la ejecución de ensanches y mejoras de trazado, como el tramo que une la antigua carretera nacional N-120 con Alesón por un importe más de quince veces menor".

En el ámbito medioambiental "es llamativo que el proyecto no tenga en cuenta los acuíferos de la zona en los planos y especificaciones hidrológicas detalladas y, únicamente, se nombre su presencia en la descripción del entorno". "Esta ausencia de información en detalle implica que no se pueda analizar el posible impacto y que, por tanto, el órgano competente en materia ambiental no podrá prever el impacto real que esta actuación comportaría", han señalado los regionalistas.

En concreto, "no se incluye mención, ni descripción, ni el trazado en los planos, del Arroyo de las Hoyas, cuyo cauce discurre en sentido paralelo y en terrenos parcialmente coincidentes con los que ocupa la traza de la carretera proyectada en torno al cementerio de Manjarrés, ni tampoco el cercano río de San Andrés, que también debería estar debidamente representado". "Esta falta de previsión impediría garantizar el normal régimen de corrientes tanto en Manjarrés, como en el resto de municipios conectados hidráulicamente a través de la confluencia de sus cauces en el Río Yalde", ha destacado.

Esta "ausencia" de información implica que "se da por hecho que no existen dichos recursos hidrológicos y no se valore adecuadamente la afectación al no permitir hacer una correcta previsión del impacto que supondría la obra, en cualquiera de sus alternativas, sobre los cauces públicos mencionados, ni los acuíferos de la zona, y por lo tanto no se tenga en cuenta el diseño de medidas correctoras del mismo".

Tampoco se aportan informes geotécnicos o hidrogeológicos, sobre los materiales del terreno. Además, según los datos públicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro "el nivel freático es muy somero, situado a unos 5 metros de profundidad, por lo que las obras de la variante afectarán a las aguas subterráneas e, indirectamente, a la naturaleza y seres vivos del entorno". Esta obra "podría echar a perder manantiales subterráneos de la zona, fuentes naturales y su normal aprovechamiento, secando los puntos de agua existentes".

La zona proyectada "comprende terrenos calificados, prácticamente en su totalidad, con un nivel alto de vulnerabilidad de las aguas subterráneas a contaminación por nitratos y de vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráneas".