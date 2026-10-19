PSOE acusa a Escobar de "crear un Logroño de escaparate" pensando "en los que vienen de fuera" más que "en los de aquí"

El portavoz del PSOE, Iván Reinares, durante el debate del estado de la ciudad, en el Ayuntamiento de Logroño, a 19 de octubre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares, ha acusado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de crear un "Logroño de escaparate", pensando "en los que vienen de fuera" más que "en los que viven aquí".

Reinares ha realizado estas manifestaciones tras la primera sesión del 'Debate sobre el Estado de la Ciudad', protagonizada por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

"Tenemos un alcalde que está desaparecido de la realidad, que realmente vive en un Logroño y está creando un Logroño más pensado en la gente de fuera, la gente que viene, esa es su preocupación, la gente que viene, la gente que está, el número de plazas en los hoteles, que la preocupación real por la gente que vive aquí", ha añadido, para insistir en que está "creando un Logroño de escaparate".

Por otra parte, el portavoz socialista ha criticado que Escobar al inicio "ha buscado la confrontación, diciendo todo lo que estaba mal en el mandato anterior; haciendo otra vez oposición a la oposición". Además, ha señalado que después "ha sacado pecho de muchas cosas y muchos logros que vienen del mandato anterior", y, finalmente, "una tercera parte, muy pequeñita, con cosas que realmente ellos han intentado poner en marcha, pero que no lo han conseguido".

"La mayoría de las cuestiones que ellos están poniendo en marcha son cinco o seis veces o siete ruedas de prensa; fotografía, tras fotografía, pero al final lo que hay es un colapso administrativo y una falta de gestión", ha asegurado Reinares.

Para concluir, ha destacado que "hay un escaparate bien vestido a nivel publicitario, pero que cuando entras a la tienda está vacía y los gestores que tienen que ofrecerte las cosas de la tienda no saben ni lo que tienen a hacer, como también se ha visto estos años con los múltiples cambios que ha tenido que hacer en su Equipo de gobierno".