El PSOE advierte que "una familia media de Logroño pagará en 2026 mayor factura fiscal que en 2023"

"La presión fiscal lejos de bajar, se incrementará en 2026 un 4% respecto al 2023", con lo que Escobar "vuelve a incumplir su promesa"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha asegurado este miércoles que "una familia de clase media de Logroño va a pagar el próximo año una mayor factura fiscal (impuestos + tasas) que los que abonó en 2023 con el Partido Socialista gestionando la ciudad".

En un comunicado, recuerdan que "el PSOE, con el rechazo del PP, redujo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,60 al 0, 59%, un punto, una bajada mucho mayor de la que ahora Escobar quiere vender, que es solo de medio punto lo que supone una rebaja media de apenas cuatro euros por recibo".

Mientras, "la tasa de basuras se ha incrementado de manera muy importante en esta legislatura ya que una familia media pagará el próximo año un 62% más de lo que lo hacía en el 2023, es decir una media por recibo de 66 euros más".

Además, remarcan que "la propuesta de nuevas ordenanzas fiscales para el año 2026 consolida el aumento de la tasa de basuras y del agua en un 2,7%, lo que va a suponer un incremento en los ingresos del Ayuntamiento de más de 5 millones de euros más que en el año 2024".

De esta manera, "el próximo año la presión fiscal de cada ciudadano de Logroño va a experimentar una subida del 4% respecto al año 2023, lo que va a incrementar el pago medio de las familias logroñesas al Ayuntamiento de Logroño en 20 euros más de media al año".

Así, "las familias logroñesas van a acabar pagando más impuestos y tasas que en la legislatura pasada demostrando que Conrado Escobar vuelve a incumplir con su compromiso que realizó durante la pasada campaña electoral del año 2023 de reducción de la factura fiscal en un 10%".

"Escobar y el PP engañaron a los ciudadanos en la campaña electoral Así, se demuestra que Escobar y el PP engañaron a los ciudadanos al anunciar que si gobernaban "iban a reducir un 10% la factura fiscal en todas las modalidades (impuestos y tasas) a todas las familias y con carácter retroactivo", subrayan.

El PSOE recuerda que ya advirtió ·el pasado mes de julio que el incremento de la tasa de basuras era una decisión de Conrado Escobar y del PP de Logroño, ya que son los que han decidido la fórmula elegida para calcular el pago de este impuesto".

Y es que "esta fórmula esbozada por Escobar no tiene en cuenta ni la basura que se genera ni el reciclaje que realiza cada familia, alejándose así del principio de quien más contamina más paga".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exigió que "se buscaran sistemas más justos para el pago de esta tasa, así como que se realizaran campañas para incrementar el uso del contenedor marrón, ya que su uso determina en buena parte el coste del servicio".

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista "propuso bonificar este impuesto a aquellas personas que presenten menos recursos económicos, no lo hicieron". "Ante este aumento de los impuestos y el reflejo de las promesas incumplidas por parte de Escobar, el PSOE va a estudiar la propuesta de ordenanzas fiscales y realizara enmiendas a las mismas para garantizar una fiscalidad más justa", finalizan.