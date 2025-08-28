El PSOE advierte de una "muy delicada" situación económica en el Ayuntamiento de Logroño por la "nefasta gestión" del PP

Alonso dice que la Intervención municipal asegura en un informe que las medidas del Plan de Gestión no están funcionando y todo "se deteriora"

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha asegurado este jueves que el Consistorio "está en una situación económica y presupuestaria muy delicada, con recortes en la prestación de servicios públicos, recortes en subvenciones y paralización general". Todo, ha reseñado, "como consecuencia de una nefasta gestión del PP".

En rueda de prensa, Alonso ha recordado que esa mala gestión llevó al equipo de Gobierno de Conrado Escobar "a aprobar por primera vez un presupuesto, el de 2025, con 8 millones de euros de ahorro neto negativo, es decir, con más gastos que ingresos".

A ello ha sumado que, también por primera vez, "se ha tenido que presentar un Plan de Gestión que, en realidad, es un plan de recortes", y que, en sus palabras, "no está siendo suficiente, las medidas no están surtiendo efecto", por lo que ha llegado a vaticinar que "aún queda lo peor".

Junto a todo esto, el portavoz socialista ha alertado de que "recientemente hemos conocido que el informe de la Intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria a 30 de junio demuestra que ha habido recortes, ajustes y parálisis, salvo en la Concejalía de Festejos".

Ha recordado que el de 2025 ha sido el segundo presupuesto de la actual Legislatura con el PP, "y para empezar, ya entró en vigor tarde, no estaba para el 1 de enero", lo que, ha incidido, ocurrió igualmente con las cuentas del ejercicio 2024.

Además, Alonso ha señalado que "se llegaron a presentar hasta cuatro anteproyectos diferentes" de presupuestos, "en los que, en un plazo de diez días, se llegaron a aumentar las cifras totales en 10 millones de euros".

VENTA DE SUELO.

Ha concretado que, en el capítulo de ingresos, los datos muestran que, tras haber presupuestado el año pasado 20,2 millones por enajenación de suelo, de la que solo se ejecutó un 0,38%, 77.000 euros, "este año no se ha aprendido nada".

En este sentido, ha asegurado que "durante los primeros seis meses del año, la cifra de venta de suelo ha sido de cero euros, a pesar de que el PP presupuestó 17,8 millones". El portavoz socialista ha señalado que "se siguen cuadrando los presupuestos a través de un sobredimensionado cálculo de venta de suelo".

A ello ha unido que, sin estos ingresos, no se van a poder ejecutar algunas inversiones previstas, entre las que ha citado la reurbanización de espacios como la calle Piscinas, el entorno de la subestación eléctrica y Miguel Delibes, la calle San Antón, la glorieta en Vara de Rey, la renovación de tuberías de fibrocemento, el Barranco de Oyón o la renovación de la fuente del Parque San Adrián.

Y por el lado de los gastos "a mitad de año tan solo se han comprometido un 22% de las inversiones que no vienen del año pasado, es decir, de 27 millones previstos a 6 millones comprometidos en inversiones, y solo se han ejecutado 35.300 euros".

Alonso ha dicho que "también llama la atención la nula ejecución, es decir cero euros, de la partida de Transferencias de Capital". Y todo en un momento "de récord de aportaciones del Estado a Logroño". "Ya hubo récord de estas aportaciones en 2024, y en 2025, se recibem 4 millones más, se bate otro récord", ha afirmado.

Ha añadido, por último, el "boquete de los 8 millones de ahorro neto negativo", que, a su juicio, "han traído el Plan de Gestión con recortes y ajustes en áreas como Turismo, Cultura, Cooperación al Desarrollo, ayudas a la rehabilitación o de la ayuda a domicilio, así como retrasos en partidas como las ayudas de emergencia".

El portavoz socialista ha asegurado que los informes oficiales -citando en concreto a la Intervención municipal- "demuestran que la situación del Ayuntamiento de Logroño está emporando, que las medidas del Plan de Gestión no están funcionando y que esta situación es inasumible para cualquier agente económico".

Un panorama, ha censurado, en el que, sin embargo, "crece la partida de Festejos, y siempre con suplementos de créditos", en lo que ha puesto como ejemplo la aprobación en pleno de uno de 160.000 euros de principios del pasado mes de julio, y otro, de finales del mismo mes, de 25.000 euros.

Por todo ello, Alonso ha considerado que "es evidente que 2025 apunta ya a ser el peor año en términos económicos de este Consistorio", avanzando que a la ciudadanía de Logroño "le esperan recortes presupuestarios y menos servicios públicos y de peor calidad". Y todo "por una gestión económica y financiera nefasta por parte del PP, porque está claro que, con este PP, Logroño pierde".