El PSOE alerta de "abandono" de tótems digitales de Logroño, "sin mantenimiento" y con "poco uso" para el comercio local

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño Kilian Cruz ha alertado este jueves del "abandono" de los alrededor de cien tótems digitales que se encuentran por toda la ciudad, y que, como ha advertido, presentan "falta de limpieza, mantenimiento y gestión", especialmente en lo que ha considerado como "escaso uso en apoyo al comercio de la ciudad".

En una comparecencia ante los medios de comunicación junto a uno de estos elementos, ubicado frente a la sede del Ateneo Riojano, y acompañado de varios ediles del Grupo, Cruz ha recordado que "en el anterior mandato, conseguimos 2.178.000 euros para la instalación de estos soportes publicitarios que estaban al servicio del comercio minorista local".

Ahora, en cambio, y ha puesto como ejemplo el tótem de Muro de Cervantes, "el mantenimiento es nulo, está lleno de grafitis, y esto ocurre en muchos de los soportes que están a lo largo y ancho de la ciudad".

Para Cruz, uno de los peores aspectos que dan cuenta del "abandono" de estas instalaciones es esa falta de mantenimiento "pero para ello hay que tener una gestión y una actividad diligente, cosa que no vemos en este equipo de Gobierno, para llamar en el momento que se vean pintadas, grafitis o carteles, se proceda a la retirada y limpieza de estos tótenes digitales".

Ha añadido que, en cuanto a la gestión de estos soportes, el 80% estaba reservado a publicidad o difusión de contenidos del ámbito municipal, y el 20% restante, para actividades relacionadas con el comercio local, "pero no vemos ninguna actividad, ninguna cuestión específicamente dedicada a este sector".

Especialmente "curioso" ha considerado que estos soportes no reflejen "mensajes de apoyo al comercio local o mensajes institucionales de apoyo a los negocios, productos o iniciativas hacia este comercio local, sobre todo porque al alcalde de la ciudad se le ha llenado la boca a lo largo de los últimos meses afirmando que busca que Logroño sea la Capital Europea del Comercio de Proximidad".

"Pero no vemos que utilice esta red, esta plataforma de tóteres digitales para buscar el apoyo del comercio local", ha dicho a lo que ha unido algo "también sorprendente cuando hemos descubierto hace bien poco que han aumentado el número de personas que están dedicadas a la comunicación asociadas al Gabinete de Alcaldía".

Así, en palabras del edil del PSOE, "nos preguntamos cómo es posible que no haya nadie que se dedique específicamente a realizar este apoyo al comercio local, a sus negocios, a sus iniciativas y sobre todo a impulsar un poco la imagen, no sólo de cara al vecino de la ciudad, sino al turismo".

En esta línea, ha recordado que buena parte de estos soportes -como el de Muro de Cervantes, el del número 14 de la calle Portales o el que se encuentra junto a la Oficina de Turismo- "están ubicados en zonas de mucho tránsito, tanto peatonal como de vehículos, en zonas de mucho tránsito donde haya turismo de llegada a la ciudad".

Por eso, "que no haya un apoyo específico de este equipo de Gobierno, que no haya personas dedicadas íntegramente a manejar estos mensajes de apoyo al comercio local, nos demuestra que su gestión no sólo es nula, sino que todas estas ideas de buscar la Capital Europea del Comercio de Proximidad es una política ineficaz, de un papel mojado".

Desde el PSOE, en este marco, "solicitamos como primer paso que se haga un mantenimiento eficaz de estos tótems, que se proceda a su limpieza constante y reiterada, y que se mantenga un constante apoyo al comercio local a través de los contenidos que se puedan divulgar en estos soportes".