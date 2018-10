El PSOE alerta que los viajeros en Logroño bajan en 6.653 personas y las pernoctaciones, en 13.169, desde el año 2016

Publicado 31/07/2018 12:49:49 CET

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que eligen la capital riojana como destino turístico ha descendido desde el 2016 en 6.653 personas, mientras que las pernoctaciones o alojamientos en Logroño se han visto reducidos en 13.169 personas durante el último año, siendo en ambos casos su mayoría residentes nacionales.

Son los datos sobre los que ha alertado este martes la portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, quien ha estimado, tras evaluar estas cifras de turismo del primer semestre de 2018, que, "en términos generales, tenemos muy malos datos".

"Los datos tan solo mejoran en el caso de los no residentes tanto viajeros como pernoctaciones", ha recalcado Arraiz, tras enunciar que la cantidad de viajeros no residentes ha aumentado en 1.162 personas desde el 2016, y el de pernoctaciones de no residentes también se ha visto incrementado en 5.980 personas durante estos dos últimos años.

El pasado mes de febrero, el PSOE presentó una moción para explicar la "necesidad de tomar iniciativas en materia turística" que, posteriormente, "el Partido Popular no ha llevado a cabo".

Entre ellas está la recuperación de la Mesa de Bodegas para dialogar, la apertura del Centro de Cultura del Rioja y del Yacimiento de Valbuena, la restitución del Convention Bureau para promocionar el turismo de congresos, o el fomento del Camino de Santiago.

Sin embargo, "lo único que ha hecho el Partido Popular en Logroño durante su legislatura en materia turística ha sido contratar dos asistencias técnicas, una de ellas para estudiar la situación actual y propuestas de señalización de recursos turísticos, y otra para asesorar en la elaboración de un pliego para crear un observatorio".

La portavoz socialista ha exigido al PP "un impulso, ideas y dialogo con el sector porque los datos ponen de manifiesto que Logroño resulta menos atractivo, tal vez por desconocimiento, pero también por falta de iniciativa política".