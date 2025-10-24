El PSOE de Autol critica que el municipio "continúa sin pediatra" 24 de octubre de 2025

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde el PSOE de Autol han criticado que en los últimos meses que la asistencia médica "en nuestro municipio se limita en muchas ocasiones a un solo médico que, como mucho, en las tardes cuenta con un refuerzo". Eso sí, en los meses de agosto y septiembre tan solo tuvimos un facultativo en el consultorio.

Además, Autol "no cuenta con pediatría fija también desde hace bastantes meses con el consiguiente perjuicio que esto produce en las familias de la localidad". Todo esto sucede en un pueblo de cerca de 5.000 habitantes. Además, "la falta de este servicio en el centro médico provoca que las familias de la localidad se tengan que desplazar a las urgencias de Calahorra, o incluso a Pradejón, lo que genera también problemas de saturación en ambos municipios".

Por ello, "exigimos a la consejería de Salud que deje de derivar responsabilidades al ministerio y que actúe para garantizar una asistencia adecuada en Autol". También han reclamado a la alcaldesa Catalina Bastida que "defienda los intereses del municipio y que reivindique ante el departamento de María Martín las mejores condiciones para nuestra localidad".

Los socialistas de Autol "somos conscientes de que estamos ante un problema generalizado en nuestra comunidad, por eso estamos convencidos de que lo que tiene que hacer el Gobierno de La Rioja es invertir más recursos en el sistema público riojano, sobre todo en atención primaria". "Todo, para intentar garantizar los recursos y el personal sanitario suficiente para una asistencia digna", han concluido.