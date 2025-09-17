PSOE Calahorra pide un pleno extraordinario "para la declaración de condena del genocidio en Gaza"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicita un pleno extraordinario "para la declaración de condena del genocidio en Gaza y la defensa de los derechos humanos"- Esta solicitud tiene como objetivo trasladar al Pleno calagurritano la iniciativa de la Acampada por Palestina en La Rioja.

En la Franja de Gaza "se está viviendo una gravísima situación contra la población palestina, que está siendo víctima de crímenes de guerra y posibles actos de genocidio según organizaciones internaciones como la Organización de las Naciones Unidas y numerosas ONG que defienden los derechos humanos", indican los socialistas.

La sociedad civil organizada, a través de colectivos como la Acampada por Palestina en La Rioja "ha tomado la iniciativa para la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, promover acciones de solidaridad la población palestina e instar a las instituciones del Estado y de la Unión Europea para que se tomen medidas que contribuyan a frenar la guerra y garantizar un alto el fuego inmediato".

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra "debe ser una correa de transmisión de la sensibilidad de la sociedad. Es por ello que los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calahorra solicitan, a convocatoria en tiempo y forma de un pleno extraordinario con el fin de aprobar una declaración de condena del genocidio en la Franja de Gaza".