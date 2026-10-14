El PSOE de Calahorra señala que la Plaza de Abastos "deja desiertos 5 de los 6 puestos ofertados por segunda vez"

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Abastos de Calahorra "atraviesa una crisis estructural y de modelo de gestión que está alcanzando puntos críticos tras el fracaso consecutivo de dos procesos de licitación pública lanzados por el Equipo de Gobierno del PP en los que, de los 6 puestos ofertados, 5 han quedado desiertos", ha destacado el PSOE de la localidad.

En la primera de las licitaciones, de los 6 puestos ofertados, tan solo se consiguió adjudicar 1, quedando los otros 5 desiertos. El Equipo de Gobierno, "sacó nuevamente a licitación estos 5 puestos, en las mismas condiciones que el pliego anterior y con idéntico resultado, los 5 puestos ofertados han quedado desiertos por segunda vez consecutiva".

Este resultado "aboca a una profunda revisión del modelo de gestión y de las condiciones de uso de la plaza de abastos".

Pese a que el equipo de gobierno ha manifestado que durante las visitas a la plaza de abastos previstas en el proceso de licitación, numerosas personas habían asistido a las mismas, lo que era una muestra de interés, el hecho de que tan solo 1 de ellos haya decidido presentar una oferta, y que 5 de los 6 puestos se hayan quedado vacíos, "manifiesta también que existen razones de peso que han llevado a esos interesados a rechazar implantar un negocio en la plaza de Abastos".

"Convertir el espacio de la plaza de abastos en un espacio gastronómico requiere de algo más que modificar un reglamento que, por otra parte, contó con las aportaciones y el apoyo del PSOE", han señalado los socialistas. "Requiere realizar las inversiones necesarias para que se puedan desarrollar negocios de hostelería y también para que los espacios comunes sean confortables para quien los usa", han indicado.

La plaza de abastos "debe tener climatización, debe tener un sistema de extracción de humos, debe poder albergar espacio para cocinar y se deben evaluar todos los motivos por los cuales el Equipo de Gobierno del Partido Popular no está siendo capaz de sacar adelante la plaza de abastos".

Es por ello que, desde el Partido Socialista de Calahorra "presentaremos al gobierno municipal una enmienda al presupuesto municipal para que se invierta en la plaza de abastos de manera que reúna las condiciones y los servicios necesarios para que, efectivamente, se pueda convertir en un espacio de uso polivalente, comercial, social y gastronómico".

El Partido Popular de Calahorra "mantiene a los servicios municipales entretenidos con actuaciones sin proyección de futuro, o caóticas, como la Plaza de Toros, el convento del Carmen, los fiestódromos o actividades de escasa relevancia, generando una pérdida de tiempo y de oportunidad para destinar los recursos municipales a lo que verdaderamente importa a la ciudadanía", han concluido los socialistas.