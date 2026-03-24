El PSOE de Calahorra solicitará al pleno el acondicionamiento y conservación de la muralla romana en la plaza Eras - PSOE CALAHORRA

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado 7 de marzo se produjo un desprendimiento en los restos de la muralla situada en la plaza Eras, en las inmediaciones de la calle Carretil, probablemente como consecuencia de la acumulación de lluvias a lo largo de las últimas semanas del invierno.

Se trata de una señal de alarma que el Ayuntamiento de Calahorra "debe atender y originar nuestra máxima atención en la situación de este importante elemento de nuestro patrimonio que constituye un Bien de Interés Cultural (BIC)", afirman los socialistas.

Durante la pasada legislatura se realizó una actuación de acondicionamiento y conservación en el tramo de muralla contigua situada en la calle de Juan Ramos que también había permanecido en mal estado, había sufrido algunos desprendimientos y corría serio riesgo de perderse.

La actuación consistió, a grandes rasgos, en la eliminación de vegetación descontrolada, consolidación de la estructura y del frente de la muralla mediante trabajo arqueológico, protección contra futuras invasiones vegetales, cubrición, iluminación y embellecimiento del entorno.

Esta inversión supuso una inversión de 54.331,82 euros, IVA incluido, cofinanciada al 50 % por la Unión Europea a través de la EDUSI de Calahorra.

Gracias a ella, y a las numerosas visitas guiadas organizadas desde entonces a este lugar, junto al yacimiento de "La Clínica" se puso en valor este tramo de muralla, para muchas personas desconocido, potenciando el orgullo por el pasado y la historia de Calahorra por parte de la población.

En todo caso, esta actuación no fue concebida de manera aislada, formaba parte de la estrategia decidida del anterior equipo de gobierno por poner en valor y lucir el patrimonio. Por lo que la recuperación de la muralla romana de Calahorra debe continuar.

El patrimonio calagurritano es un poderoso elemento de desarrollo cultural y económico cuya recuperación atrae talento, conocimiento, actividad económica y turística, y genera un sentimiento de pertenencia positivo en el conjunto de la ciudad.

Por ello, "instaremos a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno a que tomen las medidas necesarias para la redacción de un proyecto y posterior realización de obras de acondicionamiento, conservación e iluminación de los restos de muralla situados en la plaza Eras, ante el reciente desprendimiento sufrido".