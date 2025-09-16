PSOE cree que Juntas de Distrito han caído en "día de la marmota" con falta de participación y "dejando morir barrios"

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño considera que las Juntas de Distrito han caído en "el día de la marmota", con "falta de ambición" y "falta de participación real", por lo que, a juicio del concejal Kilian Cruz, "el equipo de Gobierno de Conrado Escobar está dejando morir los barrios" de la ciudad.

En rueda de prensa, Cruz ha hecho una valoración de la celebración de estas últimas reuniones de las Juntas, que finalizaron ayer mismo. "Todo aquello que suena a participación es algo que aborrece el Ayuntamiento del PP", ha asegurado el edil socialista.

Y es que, como ha subrayado, "en las Juntas de Distrito "no se deja a hablar a los concejales que forman parte, se trata con displicencia a los vecinos presentes...".

El concejal ha destacado que, tras dos años de gobierno de Conrado Escobar, "nada se sabe de una de sus medidas 'estrella', el Plan Anual de Barrios del Pacto con Ñ".

En ese sentido y "ante tanta promesa incumplida", Kilian Cruz ha pedido al alcalde que "se deje de palabrerías y cumpla sus compromisos", que "explique cuál es su modelo de ciudad, si es que tiene alguno".

Con el PP, ha continuado el edil, "no se aborda la personalidad, las aspiraciones, reivindicaciones y problemas de los barrios de Logroño", por lo que "el PP está dejando morir los barrios que integran las Juntas de Distrito".

Asimismo, Kilian Cruz ha criticado que "no se busquen soluciones al cuello de botella de las Mesas de Barrio", así como "no se informe a las entidades ciudadanas el grado de ejecución de las propuestas solicitadas".

Por último, el concejal del PSOE ha lamentado que el PP evita el análisis y el debate sobre el modelo participativo de las Juntas de Distrito.

Algo que conlleva que "estén languideciendo en estos dos años de legislatura de Conrado Escobar", un hecho por el que "se han quejado reiteradamente los colectivos ciudadanos presentes en las Juntas de Distrito", ha concluido.