PSOE critica que el anteproyecto de Ley del Paisaje "duplica" entidades y pide a Manzanos que "no engañe" a los riojanos

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en La Rioja, Jesús María García, ha pedido a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, que "no engañe a los riojanos" porque en nuestra comunidad "ya existían herramientas legales más que suficientes" para proteger el paisaje. Además, asegura, que con la nueva Ley se "duplican" entidades.

Jesús María García, como portavoz de Medioambiente del PSOE riojano, ha valorado así el anuncio realizado ayer en Consejo de Gobierno al dar luz verde al anteproyecto de Ley del Paisaje de La Rioja que se deberá debatir próximamente en el Parlamento regional.

Al respecto ha criticado el socialista que "parece que ahora han descubierto la rueda y quieren proteger el paisaje de La Rioja algo que se hace desde hace muchos años, desde los años 80, y gracias a políticas socialistas".

Además -prosigue- "nos quieren contar que ahora van a crear un Observatorio del Paisaje pero lo único que hacen es duplicar entidades porque ya hay un órgano destinado a ello, la COTUR".

En este sentido, el diputado ha querido recordar que la COTUR (Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo) puede llevar perfectamente los requisitos, obligaciones, gestión y control que esta Ley precise.

Finalmente añade que no se puede alegar que el motivo de poner esta Ley sea que han proliferado los parques eólicos en los últimos años en La Rioja porque "no hay un solo parque eólico, una sola línea de tensión o un aerogenerador que no haya sido aprobado por un Gobierno del PP".

Por tanto -insiste- "que no mientan. Que protejan el paisaje, sí, pero todos sabemos dónde estamos. En La Rioja existen herramientas suficientes para proteger el paisaje, se pueden mejorar, claro que sí, pero no engañen".