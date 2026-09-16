LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que el Ayuntamiento de Calahorra "abandona el polígono de 'El Recuenco'. Recuerda que el Consistorio recibió las obras de la Fase 1 del polígono de 'El Recuenco' a principios de febrero de 2024. Con ello, el mantenimiento y la limpieza de esta parte del polígono pasaba a depender directamente del consistorio calagurritano.

Este hecho se produjo tras una inversión por parte del Gobierno de España de más de 3 millones de euros tanto en las obras de acceso directo desde la N232 como en la reparación de la instalación eléctrica, alumbrado público, mantenimiento de aceras, viales, saneamiento y abastecimiento, entre otros.

Sin embargo, desde el PSOE indican que el Equipo de Gobierno municipal "no ha articulado ninguna medida para mantener en perfecto estado el polígono. En febrero de 2025, el Partido Socialista ya denunció que cerca de un centenar de chapas de alcantarilla y de registro habían sido sustraídas como consecuencia de la falta de vigilancia en el polígono".

A fecha de 15 de septiembre, "la situación es todavía peor. Matojos de más de un metro de altura, señales rotas, basura, papeleras llenas, bancos en mal estado..., nadie se ha pasado por aquí a limpiar ni a mantener este polígono en todo este tiempo".

La venta de suelo a las empresas que actualmente están desarrollando sus proyectos industriales ha sido gestionada por SEPES, entidad dependiente del Gobierno de España.

La licencia ambiental para el suministro eléctrico "todavía no ha sido aprobada, tras más de 18 meses de tramitación, y ha estado paralizada desde noviembre de 2025 pese a que fue entonces cuando la COTUR dio autorización para que continuase la tramitación de dicha licencia".

"Ahora, se ha tenido que realizar un pleno extraordinario y urgente para poder inscribir unos terrenos en el inventario, un trámite que podría haberse realizado muchísimos meses antes, pero que ha estado durmiendo el sueño de los justos".

Por otra parte, pese a que la instalación de nuevas empresas "sea una buena noticia, el Equipo de Gobierno del PP sigue sin cumplir su promesa de dotar de servicio de gas al polígono. Ni ejecutó la partida presupuestaria de más de 1 millón de euros prevista en las cuentas municipales de 2025, ni el Gobierno de La Rioja ha ejecutado un solo euro después de que el Ayuntamiento gobernado por el PP le traspasara ese marrón".

Asimismo, las empresas que quieran instalarse en el Polígono, "deben pagar el doble por un suelo industrial que podría costar 35 euros el m2 si no fuera porque el Gobierno de La Rioja, con el aplauso de Mónica Arcéiz, decidió renunciar a 20,5 millones de euros de Fondos Europeos para impulsar el Polígono 'El Recuenco' entre otros".

"Así pues, ni limpieza, ni mantenimiento, ni un mayor dinamismo industrial. La actuación del Ayuntamiento de Calahorra es nula", finalizan.