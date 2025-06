El PSOE critica que el Catálogo de bienes protegidos de Logroño se haya entregado "desactualizado" y pide su retirada

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes que el Catálogo de bienes protegidos de la ciudad, dentro del contrato para la renovación del Plan General, se ha entregado "desactualizado desde hace 15 años", por lo que ha pedido su retirada "y que no se vuelva a entregar hasta que esté revisado y actualizado por completo".

Como ha afirmado en rueda de prensa el portavoz socialista, Luis Alonso, "desde el PSOE ya advertimos hace unas semanas de que este Catálogo contenía múltiples y graves errores".

En concreto, ha dicho que desde el pasado 3 de marzo, fecha en la que el alcalde presentaba este documento, "el equipo de Gobierno no ha convocado a ni a los grupos municipales, ni al Consejo Social a la mesa de trabajo anunciada por el propio Escobar", pese a haber dado un mes de plazo para su revisión por ambas partes.

El portavoz del PSOE ha asegurado que "es grave que la empresa Ezquiaga haya entregado un Catálogo desactualizado". Pero todavía lo es más que "el PP nos haya entregado a los grupos y al Consejo Social un documento que no cumplía el pliego de condiciones y que no cumplía los requisitos mínimos para su tramitación".

"Es un documento obsoleto -ha añadido- que no se corresponden a lo que hay y que, además, no tocaba entregar ahora, en este fase", recordando que la renovación del PGM tiene cuatro fases, entre 2024 y 2027, "y que la entrega del Catálogo tocaba en la segunda fase, en este 2025, no en la primera de 2024, que es en la que aún estamos".

Y ante esta situación, Luis Alonso ha dicho que "o bien el Gobierno municipal no dio tiempo a los servicios técnicos a revisar el Catálogo y corrió a entregarlo a los grupos y al Consejo Social para tapar el retraso en la presentación de los documentos obligatorio a la fecha de diciembre de 2024, que eran el borrador del Plan y el documento inicial estratégico, o bien a sabiendas de que el Catálogo contenía errores de bulto, lo entregó con el objetivo de aparentar el inicio de una revisión".

En uno u otro caso, "estamos ante otro desbarajuste más en la revisión del elemento de planeamiento más importante que tienen todas las ciudades". Alonso ha afirmado que "lo único claro es que toda la responsabilidad es del Gobierno del Partido Popular".

Por eso, desde el Grupo Socialista "pedimos que se retire el documento entregado a los grupos y al Consejo Social y que no se entregue una nueva versión hasta que no esté actualizado, tal como obliga el pliego de prescripciones técnicas del contrato adjudicado".